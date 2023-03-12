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12 марта, 18:22
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В засекреченной медкарте Костомарова появились воодушевляющие записи

СМИ: В состоянии Костомарова наблюдается "улучшение всех показателей"

<p>Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже два месяца борется за жизнь, улучшается по всем показателям. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, несмотря на то, что для пациента завели конфиденциальную карту.

"У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей", коротко сказал собеседник издания.

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Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале года. Позже из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у него произошли поражение четверти головного мозга и два инсульта. Также спортсмен ослеп на один глаз. Недавно стало известно, что состояние улучшилось и он начал общаться с близкими.

Матвей Константинов
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