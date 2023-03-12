В засекреченной медкарте Костомарова появились воодушевляющие записи
СМИ: В состоянии Костомарова наблюдается "улучшение всех показателей"
Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже два месяца борется за жизнь, улучшается по всем показателям. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, несмотря на то, что для пациента завели конфиденциальную карту.
"У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей", — коротко сказал собеседник издания.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале года. Позже из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у него произошли поражение четверти головного мозга и два инсульта. Также спортсмен ослеп на один глаз. Недавно стало известно, что состояние улучшилось и он начал общаться с близкими.