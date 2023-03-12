В засекреченной медкарте Костомарова появились воодушевляющие записи

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже два месяца борется за жизнь, улучшается по всем показателям. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, несмотря на то, что для пациента завели конфиденциальную карту.