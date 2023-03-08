"Мы держим кулаки": Авербух рассказал хорошие новости о состоянии Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову стало лучше. Об этом заявил хореограф и продюсер, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Илья Авербух.

"На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся", — сказал Авербух

Как подчеркнул он, все верят в то, что Роман поправится. Авербух также выразил слова восхищения в адрес Оксаны Домниной и мамы спортсмена, которые всё это время неотступно поддерживают Романа.