"Мы держим кулаки": Авербух рассказал хорошие новости о состоянии Костомарова
Авербух заявил о небольших улучшениях в состоянии Костомарова
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову стало лучше. Об этом заявил хореограф и продюсер, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Илья Авербух.
"На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся", — сказал Авербух
Как подчеркнул он, все верят в то, что Роман поправится. Авербух также выразил слова восхищения в адрес Оксаны Домниной и мамы спортсмена, которые всё это время неотступно поддерживают Романа.
"На их плечи легло очень много испытаний — как они держатся, как поддерживают Рому", — цитирует Авербуха "Матч-ТВ".
Напомним, фигурист Роман Костомаров в январе 2023 года попал в реанимацию с пневмонией. После того как у него развился сепсис, врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у спортсмена произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз.
ТАСС / Кирилл Кухмарь