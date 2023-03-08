Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 19:50

"Мы держим кулаки": Авербух рассказал хорошие новости о состоянии Костомарова

Авербух заявил о небольших улучшениях в состоянии Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову стало лучше. Об этом заявил хореограф и продюсер, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Илья Авербух.

"На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся", — сказал Авербух

Как подчеркнул он, все верят в то, что Роман поправится. Авербух также выразил слова восхищения в адрес Оксаны Домниной и мамы спортсмена, которые всё это время неотступно поддерживают Романа.

"На их плечи легло очень много испытаний — как они держатся, как поддерживают Рому", — цитирует Авербуха "Матч-ТВ".

СМИ узнали, что Костомарову могут грозить новые ампутации

СМИ узнали, что Костомарову могут грозить новые ампутации

Напомним, фигурист Роман Костомаров в январе 2023 года попал в реанимацию с пневмонией. После того как у него развился сепсис, врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у спортсмена произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Арина Родионова
  • Новости
  • Илья Авербух
  • Роман Костомаров
  • Фигурное катание
  • Знаменитости
  • Спорт
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров