Врачи постепенно стараются привести Костомарова в чувство, узнали СМИ

Врачи периодически стараются привести в чувство олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается, врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться", — отметил собеседник телеканала.