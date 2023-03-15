Врачи постепенно стараются привести Костомарова в чувство, узнали СМИ
"Матч ТВ": Медики стараются привести Костомарова в чувство
Врачи периодически стараются привести в чувство олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается, врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться", — отметил собеседник телеканала.
Лайф напоминает, что Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале года. Позже из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у него произошли поражение четверти головного мозга и два инсульта. Также спортсмен ослеп на один глаз. 13 марта стало известно, что Костомарова готовят к повторной ампутации конечностей.
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