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15 марта, 16:09

Врачи постепенно стараются привести Костомарова в чувство, узнали СМИ

"Матч ТВ": Медики стараются привести Костомарова в чувство

Врачи периодически стараются привести в чувство олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается, врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться", — отметил собеседник телеканала.

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Лайф напоминает, что Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале года. Позже из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у него произошли поражение четверти головного мозга и два инсульта. Также спортсмен ослеп на один глаз. 13 марта стало известно, что Костомарова готовят к повторной ампутации конечностей.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Никита Осипов
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