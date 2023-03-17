Эти 10 фраз ни за что нельзя говорить любимому человеку, если не хотите, чтобы он вас бросил

Отношения между двумя людьми могут быть сложными и требовать много усилий и внимания. Важно научиться говорить так, чтобы не обидеть или не ранить чувства партнёра. Собрали десять стоп-фраз и столько же альтернатив, которые помогут вам сформулировать свои мысли более конструктивно и не вызвать конфликт в отношениях.

"Ты всегда" или "Ты никогда". Эти слова могут уязвить любого человека, так как никто не делает всё идеально. Лучше конкретизировать, о чём именно вы хотите поговорить. Например, можно заменить: "Я заметил(а), что ты делаешь это несколько раз, и мне это не нравится. Можешь ли ты, пожалуйста, изменить свою привычку?"

"Мой(я) бывший(ая) был(а) лучше". Такое заявление может вызвать у партнёра чувство собственной недостаточности и неудовлетворённости в отношениях. Вместо этого можно сказать: "Мне нравится, как ты делаешь это, но мой(я) бывший(ая) делал(а) это по-другому. Может быть, мы попробуем совместить наши подходы?"

Десять фраз, которые нельзя говорить партнёру. Фото © shutterstock

"Ты должен(на) быть таким(ой)". Во-первых, каждый человек уникален, и никто не должен изменяться, чтобы устроить своего партнёра. Но, если есть какие-то черты, которые вас выводят из себя, обсудить это тоже нужно. Можно сказать: "Я заметил(а), что ты не делаешь это так, как я хотел(а) бы. Может быть, мы можем обсудить, каким образом мы можем найти общий язык?"

"Я не знаю, зачем я в отношениях с тобой". Эта фраза может вызвать у партнёра чувство бесполезности и ненужности. Чтобы инициировать разговор о сложностях в отношениях, можно сказать: "Я чувствую, что мы находимся на сложном этапе, но я действительно хочу поработать над нашими отношениями. Может быть, мы можем поговорить об этом?"

"Я больше не люблю тебя". Фраза из разряда тех, что разбивает сердце. Обидно до слёз, плюс может вызвать у партнёра чувство отверженности. Лучше в период кризисов сказать что-то вроде: “Я чувствую, что у нас сейчас сложный период, но я действительно хочу поработать над нашими отношениями. Может, мы можем поговорить об этом и найти решение?"

Что никогда нельзя говорить партнёру.Фото © shutterstock

"Ты выглядишь ужасно". Такое неприятно услышать от кого угодно, а от любимого человека — это вообще нож в спину самооценки. Может ранить чувство привлекательности и привести к комплексам. Если вдруг вам хочется поправить внешний вид любимого или любимой, тогда можно сказать: "Ты всегда выглядишь красиво, но я думаю, что ты выглядел(а) бы ещё лучше, если бы ты надел(а) это платье/рубашку/шарф".

"Я хотел(а) бы, чтобы ты был(а) как...", "Почему ты не можешь быть как...". Это может привести к чувству неудовлетворённости и недостаточности у партнера. Вместо этого лучше сказать: "Я чувствую, что мы можем работать над нашими отношениями, чтобы лучше понимать друг друга. Может быть, мы можем поговорить об этом и найти решение?"

"Мне нужно время для себя". Важно понимать, что партнёр может почувствовать, что вы не хотите проводить с ним время. Вместо этого можно сказать что-то близкое к такому варианту: "Я чувствую, что мне нужно время, чтобы справиться со своими мыслями и эмоциями, но я действительно хочу проводить время с тобой в будущем."

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"Я не хочу разговаривать с тобой". Такая фраза может вызвать чувство отторжения и непонимания. Вместо этого можно сказать: "Я чувствую, что я возбужден(а)/зол(а)/разочарован(а), и мне нужно время, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Может быть, мы можем поговорить позже?"

"Ты никогда не понимаешь меня". Во-первых, тут используются запретные слова из первого пункта, во-вторых, когда вы так себя чувствуете, лучше сразу объяснять, что именно вас беспокоит или как вы себя чувствуете, а не обвинять партнёра. Например, скажите: "Мне кажется, что ты не совсем понимаешь, что я чувствую. Может быть, мы можем посидеть и поговорить, чтобы я мог(ла) лучше объяснить свои мысли?"