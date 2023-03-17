Психолог дала инструкцию, как перестать быть жертвой в отношениях

Жертвой в отношениях становятся многие люди. Оказаться ею — означает, что связь с другим человеком порой превращается в нечто неприятное, деструктивное и вы не знаете, как выйти из этого круга. Психолог Ирина Барбат предлагает рассмотреть полезную инструкцию, которая поможет перестать быть жертвой в отношениях.

Психолог Ирина Барбат рассказала, как перестать быть жертвой в отношениях. Фото © Предоставлено LIFE

1. Найдите причину

Первым шагом в правильном направлении является понимание того, почему вы стали жертвой в ваших отношениях. Это может быть связано с наследием (то, как вы были воспитаны), предыдущими партнёрами или личными переживаниями. Как только вы поймёте корни своих проблем, сможете начать работать над своим спасением.

2. Обсудите свои ожидания

Если чувствуете, что партнёр постоянно вас оскорбляет или рушит самооценку, то важно обсудить с ним свои ожидания. Когда вы поговорите с человеком о чувствах, границах и о том, что считаете проявлением уважения, сможете избежать неприятных ситуаций впредь.

3. Не бойтесь оставлять

Инструкция, как выйти из абьюзивных отношений. Фото © Shutterstock

Если ваши отношения портят жизнь, то не бойтесь оставить их. Быть жертвой — значит оставаться в связи с человеком, который только ухудшает ваше состояние. Если понимаете, что должны уйти, то найдите смелость и сделайте это. Важно помнить, что вас ждёт яркое будущее, когда освободитесь от негативного воздействия.

4. Найдите свои сильные стороны

Жертвами в отношениях становятся люди, которые не знают своих сильных сторон. Найдите то, что любите делать и в чём хороши. Это поможет вам укрепить самооценку и повысить уверенность в себе. Кроме того, нужно находить время для саморазвития и роста.

5. Найдите друзей

Психолог рассказала, как перестать быть жертвой в отношениях. Фото © Shutterstock

Если находитесь в ситуации, когда чувствуете, что партнёр вас изолирует от окружения, то важно найти друзей. Развивайте свои социальные связи. Общайтесь с людьми, которые ценят и уважают ваши чувства. В зависимости от ситуации это могут быть ваши родные, друзья или профессиональный психолог.

В заключение психолог говорит о том, что перестать быть жертвой в отношениях сложно, но возможно. Для этого понадобится найти способы укрепления самооценки, личных границ и социальных связей.