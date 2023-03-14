7 привычек, которые помогут сохранить энергию и избежать перегрузки на работе
"Найди работу, которая нравится, и тебе никогда не придётся работать", — сказки чистой воды. Выгорают люди, даже занимаясь любимым делом. Но есть методы, как это предотвратить. Вот они!
Работа может быть очень утомительной, особенно когда поставленных задач так много, что вести список дел, кажется, невозможно. Но с помощью некоторых привычек можно сохранить энергию и избежать перегрузки на работе. Вот семь советов, которые точно будут полезны.
1. Планируйте свой день заранее
Начните день с планирования. Напишите список задач, которые нужно выполнить, и определите время для каждой из них. Это поможет организовать себя и избежать нервного напряжения. Также установите приоритеты для каждой задачи, чтобы сосредоточиться на наиболее важных. Помните, что эффективное планирование помогает сократить время работы… Неплохая мотивация, не правда ли?
Как сохранить энергию и повысить производительность на работе. Фото © Shutterstock
2. Делайте перерывы в работе
Работа без перерывов приводит к усталости и снижению производительности. Специалисты предлагают "метод помидора" — ставьте себе таймер на 25 минут и работайте в течение этого времени, а затем сделайте перерыв на пять минут. Во время тайм-аутов отойдите от компьютера и займитесь чем-то другим, чтобы отдохнуть и сменить деятельность. Такая тактика поможет сохранить боевой настрой и снизить уровень стресса.
3. Питайтесь правильно
Рацион играет важную роль в сохранении энергии. В рабочее время питайтесь правильно: употребляйте больше овощей и фруктов, а также белковых продуктов, по возможности избегайте любых перекусов, а также жирной и сладкой пищи — она может вызвать сонливость и усталость.
Как сохранить энергию на работе и не выгореть. Фото © Shutterstock
4. Практикуйте дыхательные упражнения
Глубокое дыхание увеличивает уровень кислорода в организме и помогает сохранить энергию. Во время перерывов между делами на работе, о которых мы говорили ранее, отводите время и для дыхательной практики. Это поможет снять стресс, улучшить концентрацию и повысить эффективность.
5. Содержите рабочее место в чистоте
Хорошо организованное рабочее место помогает сосредоточиться на задачах и их выполнении, а значит, и сохранить энергию надолго. Убедитесь, что ваш стол чист, вокруг всё необходимое аккуратно сложено, нет отвлекающих внимание предметов. Избавьтесь от всех ненужных вещей и организуйте рабочие инструменты так, чтобы они были легкодоступны. Рабочего стола в компьютере это тоже касается.
6. Не забывайте высыпаться
Недостаток сна может привести к усталости и снижению производительности. Старайтесь каждый день спать не менее семи-восьми часов. Также нужно следить и за качеством отдыха. Чтобы его повысить, избегайте работы перед поздней ночью и как минимум за час до отхода в царство Морфея отложите все гаджеты.
Как много работать и не уставать. Фото © Shutterstock
7. В перерывах на работе внедрите спорт
Физическая активность помогает улучшить настроение и сохранить энергию. Найдите время для занятий спортом или просто делайте небольшие разминки в течение дня. Это не только повысит уровень эндорфинов в крови, но и в перспективе поможет поддерживать хорошее физическое состояние.
Следуя этим привычкам, вы сможете сохранить энергию и избежать перегрузки на работе. Не забывайте, что забота о своём здоровье является ключом к успеху. Причём не только в карьере, но и во всей жизни.
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