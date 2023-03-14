7 привычек, которые помогут сохранить энергию и избежать перегрузки на работе

Работа может быть очень утомительной, особенно когда поставленных задач так много, что вести список дел, кажется, невозможно. Но с помощью некоторых привычек можно сохранить энергию и избежать перегрузки на работе. Вот семь советов, которые точно будут полезны.

1. Планируйте свой день заранее

Начните день с планирования. Напишите список задач, которые нужно выполнить, и определите время для каждой из них. Это поможет организовать себя и избежать нервного напряжения. Также установите приоритеты для каждой задачи, чтобы сосредоточиться на наиболее важных. Помните, что эффективное планирование помогает сократить время работы… Неплохая мотивация, не правда ли?

Как сохранить энергию и повысить производительность на работе. Фото © Shutterstock

2. Делайте перерывы в работе

Работа без перерывов приводит к усталости и снижению производительности. Специалисты предлагают "метод помидора" — ставьте себе таймер на 25 минут и работайте в течение этого времени, а затем сделайте перерыв на пять минут. Во время тайм-аутов отойдите от компьютера и займитесь чем-то другим, чтобы отдохнуть и сменить деятельность. Такая тактика поможет сохранить боевой настрой и снизить уровень стресса.

3. Питайтесь правильно

Рацион играет важную роль в сохранении энергии. В рабочее время питайтесь правильно: употребляйте больше овощей и фруктов, а также белковых продуктов, по возможности избегайте любых перекусов, а также жирной и сладкой пищи — она может вызвать сонливость и усталость.

Как сохранить энергию на работе и не выгореть. Фото © Shutterstock

4. Практикуйте дыхательные упражнения

Глубокое дыхание увеличивает уровень кислорода в организме и помогает сохранить энергию. Во время перерывов между делами на работе, о которых мы говорили ранее, отводите время и для дыхательной практики. Это поможет снять стресс, улучшить концентрацию и повысить эффективность.

5. Содержите рабочее место в чистоте

Хорошо организованное рабочее место помогает сосредоточиться на задачах и их выполнении, а значит, и сохранить энергию надолго. Убедитесь, что ваш стол чист, вокруг всё необходимое аккуратно сложено, нет отвлекающих внимание предметов. Избавьтесь от всех ненужных вещей и организуйте рабочие инструменты так, чтобы они были легкодоступны. Рабочего стола в компьютере это тоже касается.

6. Не забывайте высыпаться

Недостаток сна может привести к усталости и снижению производительности. Старайтесь каждый день спать не менее семи-восьми часов. Также нужно следить и за качеством отдыха. Чтобы его повысить, избегайте работы перед поздней ночью и как минимум за час до отхода в царство Морфея отложите все гаджеты.

Как много работать и не уставать. Фото © Shutterstock

7. В перерывах на работе внедрите спорт

Физическая активность помогает улучшить настроение и сохранить энергию. Найдите время для занятий спортом или просто делайте небольшие разминки в течение дня. Это не только повысит уровень эндорфинов в крови, но и в перспективе поможет поддерживать хорошее физическое состояние.