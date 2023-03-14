"Бесстыжая, даже не существо": Оскорблённая Волочкова поплакалась о тайной прослушке в бане от Собчак

И пусть злосчастное видео на канале "Осторожно, Собчак" вышло аж в 2019 году, похоже, возмущена получившимся результатом Волочкова до сих пор. И речь даже не об инциденте с найденной в тумбочке балерины секс-игрушкой. Да, знаменитая журналистка тогда без стеснения начала копаться в чужом нижнем белье при камерах. Побывав на днях в эфире шоу "Телега ONLINE", Анастасия рассказала подробно о случае, как спалила Собчак на прослушке. Произошло всё это на моменте, когда звезда пригласила интервьюера в личные бани.

Балерина Волочкова рассказывает о найденной прослушке от Собчак. Видео © T.me "Телега ONLINE"

"И тут — его величество случай. Со светильника падает GoPro… Я посмотрела на Ксению, и мне за неё стало так неудобно… Мне все говорили, что надо было выпереть её из этой бани, из своего дома", — возмущённо жалуется ведущему Волочкова.

Волочкова обозвала Собчак "даже не существом". Видео © T.me "Телега ONLINE"

Гневу и ярости примы не было конца. На вопрос ведущего о том, как можно характеризовать человека, способного на такое, Волочкова не скупилась на яркие эпитеты. "Да это позорище просто. Бесстыжая. Не существо даже".