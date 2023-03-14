"Бесстыжая, даже не существо": Оскорблённая Волочкова поплакалась о тайной прослушке в бане от Собчак
Недавно знаменитая балерина побывала на шоу "Телега ONLINE" и рассказала шокирующие подробности скандального интервью с Ксенией Собчак.
И пусть злосчастное видео на канале "Осторожно, Собчак" вышло аж в 2019 году, похоже, возмущена получившимся результатом Волочкова до сих пор. И речь даже не об инциденте с найденной в тумбочке балерины секс-игрушкой. Да, знаменитая журналистка тогда без стеснения начала копаться в чужом нижнем белье при камерах. Побывав на днях в эфире шоу "Телега ONLINE", Анастасия рассказала подробно о случае, как спалила Собчак на прослушке. Произошло всё это на моменте, когда звезда пригласила интервьюера в личные бани.
Балерина Волочкова рассказывает о найденной прослушке от Собчак. Видео © T.me "Телега ONLINE"
"И тут — его величество случай. Со светильника падает GoPro… Я посмотрела на Ксению, и мне за неё стало так неудобно… Мне все говорили, что надо было выпереть её из этой бани, из своего дома", — возмущённо жалуется ведущему Волочкова.
Волочкова обозвала Собчак "даже не существом". Видео © T.me "Телега ONLINE"
Гневу и ярости примы не было конца. На вопрос ведущего о том, как можно характеризовать человека, способного на такое, Волочкова не скупилась на яркие эпитеты. "Да это позорище просто. Бесстыжая. Не существо даже".
Остаётся гадать, оставит ли комментарий Ксения Анатольевна на такие высказывания в свою сторону или начнёт цитировать, делая рейтинги.
Лучшее из Интернета
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art