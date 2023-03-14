В каких хоромах живут российские артисты, которые вечно плачут, что нет денег

"Дубайск", "Дубайская область" или "Русские Эмираты" — так с любовью называют своё новое место встречи российские знаменитости. Город в ОАЭ стал довольно популярен, и причин для этого немало: лететь недалеко, визу не просят, сервис на высоте, да ещё и вечное лето. Так что отдыхай, когда душе угодно. Видимо, поэтому многие из наших звёзд решили приобрести здесь недвижку. Рассказываем, кто и сколько вложил в "Дубайск".

Певец Стас Михайлов. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Певец Стал Михайлов нередко посещает Эмираты как по работе, так и с целью отдохнуть. В Дубае он прикупил более трёх объектов недвижимости: несколько двушек в комплексе The Palm Tower, находящемся в самом центре искусственного острова Palm Jumeirah. Само здание имеет 52 этажа, около 450 роскошных апартаментов и пятизвёздочный отель. Владельцам квартир разрешается посещать спа-центр, корты для игры в сквош и теннис, бассейн, смотровую площадку, расположенную на крыше здания. Комплекс The Palm Tower — это проект государственного застройщика Nakheel, на данный момент является одним из самых престижных и экономически привлекательных. Как утверждает "Стархит", уже на данный момент прирост недвижимости Стаса Михайлова составляет 35%.

Телеведущая Ксения Бородина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Второй владелицей недвижимости в Дубае является Ксения Бородина. О покупке апартаментов стоимостью около 20 миллионов рублей в районе Downtown Dubai, флагманского проекта девелоперской компании Emaar, она сообщала в соцсетях в мае 2022-го. Апартаменты Ксении располагаются в центре, буквально в шаге от главных местных достопримечательностей. Приобретение недвижимости в данном районе даёт статус резидента, что позволяет ведущей "Дома-2" теперь открывать банковские счета.

Певец Александр Ревва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arthurpirozhkov

Примерно тогда же решил приобрести жильё в ОАЭ и Александр Ревва, российский певец и актёр, бывший участник Comedy Club. Он обзавёлся недвижимостью в жилом комплексе Address Beach Residences, расположенном в Jumeirah Beach Residence. Жильё роскошное: креативная двухбашенная конструкция здания на 77 этажей, гигантский бассейн на крыше, даже занявший место в Книге рекордов Гиннесса, и соответствующий ценник, конечно же. На своё жильё Пирожков потратил около 300 тысяч долларов. Но открывающиеся привилегии того стоят: помимо того, что сама недвижка в одном из роскошнейших небоскрёбов в районе Dubai Marina вряд ли подешевеет, так ещё и владелец получает ВНЖ и право проживать на территории страны.

Блогер Елена Блиновская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Резидентом ОАЭ стала ещё и блогерша Елена Блиновская, как она сообщила в соцсетях, данный факт для неё — полная неожиданность. Косит под святую невинность, показывая, что не понимает намёков. Ведь переезжать в "Русские Эмираты" автор "марафона желаний" не собирается, а жилплощадь там не более как просто "дача".