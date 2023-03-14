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14 марта, 09:34

Михаил Боярский заявил, что готов завершить карьеру

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что готов завершить карьеру. Об этом он заявил Пятому каналу. 73-летний артист признался, что устал играть в театре и сниматься в кино — сейчас ему больше нравится сидеть дома с внуками, отдыхать с женой и следить за успехами детей.

"Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет всё. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное", — подчеркнул Боярский.

Михаил Сергеевич уверен, что уже сделал достаточно для отечественного кинематографа, настало время посвятить себя близким.

Боярский отреагировал на темнокожего Д'Артаньяна в новых "Трёх мушкетёрах"

Боярский отреагировал на темнокожего Д'Артаньяна в новых "Трёх мушкетёрах"

Напомним, в июле 2021 года актёр Михаил Боярский попал в больницу с коронавирусом, болезнь протекала в лёгкой форме благодаря вакцинации.

Михаил Боярский — российский и советский актёр, кумир нескольких поколений, который исполнил более 60 ролей в фильмах и сериалах. Поистине народную любовь ему принесла роль Д'Артаньяна в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра". Также он сыграл в таких картинах, как "Соломенная шляпка", "Старший сын", "Собака на сене", "Гардемарины, вперёд!" и "Виват, гардемарины!", "Узник замка Иф", "Тарас Бульба". Также Боярский — исполнитель любимых россиянами песен: "Лето без тебя, как зима", "Спасибо, родная", "Городские цветы", Зеленоглазое такси", "Большая медведица", "Все пройдёт", "Дрессировщик", "Листья жгут". Подробнее о творческом пути актёра читайте на uznayvse.ru.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александра Вишнякова
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