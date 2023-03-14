Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что готов завершить карьеру. Об этом он заявил Пятому каналу. 73-летний артист признался, что устал играть в театре и сниматься в кино — сейчас ему больше нравится сидеть дома с внуками, отдыхать с женой и следить за успехами детей.

"Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет всё. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное", — подчеркнул Боярский.

Михаил Сергеевич уверен, что уже сделал достаточно для отечественного кинематографа, настало время посвятить себя близким.