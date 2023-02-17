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17 февраля, 07:35

Боярский отреагировал на темнокожего Д'Артаньяна в новых "Трёх мушкетёрах"

Народный артист России, актёр театра и кино Михаил Боярский заявил в беседе с News.ru, что с удовольствием бы посмотрел новую экранизацию "Трёх мушкетёров" с темнокожим актёром, сыгравшим Д'Артаньяна.

"Что тут сказать, буду загорать. А если серьёзно, то с удовольствием, если будет возможность, посмотрел бы эту картину", — сказал он.

Трейлер нового британского фильма, в котором Малачи Пуллар-Латчмен сыграл Д'Артаньяна, появился ранее на ютуб-канале Signature Entertainment. В этой версии кинокартины три мушкетёра объединяются с гасконцем, чтобы защитить короля Франции.

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А ранее Warner Bros. презентовала постер "Флэша" с Эзрой Миллером. Премьера фильма запланирована на 16 июня 2023 года.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Светлана Оперук
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