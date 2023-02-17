Боярский отреагировал на темнокожего Д'Артаньяна в новых "Трёх мушкетёрах"

Народный артист России, актёр театра и кино Михаил Боярский заявил в беседе с News.ru, что с удовольствием бы посмотрел новую экранизацию "Трёх мушкетёров" с темнокожим актёром, сыгравшим Д'Артаньяна.

"Что тут сказать, буду загорать. А если серьёзно, то с удовольствием, если будет возможность, посмотрел бы эту картину", — сказал он.

Трейлер нового британского фильма, в котором Малачи Пуллар-Латчмен сыграл Д'Артаньяна, появился ранее на ютуб-канале Signature Entertainment. В этой версии кинокартины три мушкетёра объединяются с гасконцем, чтобы защитить короля Франции.