Боярский отреагировал на темнокожего Д'Артаньяна в новых "Трёх мушкетёрах"
Народный артист России, актёр театра и кино Михаил Боярский заявил в беседе с News.ru, что с удовольствием бы посмотрел новую экранизацию "Трёх мушкетёров" с темнокожим актёром, сыгравшим Д'Артаньяна.
"Что тут сказать, буду загорать. А если серьёзно, то с удовольствием, если будет возможность, посмотрел бы эту картину", — сказал он.
Трейлер нового британского фильма, в котором Малачи Пуллар-Латчмен сыграл Д'Артаньяна, появился ранее на ютуб-канале Signature Entertainment. В этой версии кинокартины три мушкетёра объединяются с гасконцем, чтобы защитить короля Франции.
А ранее Warner Bros. презентовала постер "Флэша" с Эзрой Миллером. Премьера фильма запланирована на 16 июня 2023 года.
ТАСС / Терещенко Михаил