Warner Bros. презентовала постер "Флэша" с Эзрой Миллером

На изображении можно увидеть физика Барри Алена в образе супергероя, который находится в пещере Бэтмена. Дебютный трейлер "Флэша" покажут на Супербоуле в ночь с воскресенья на понедельник. Премьера самой ленты запланирована на 16 июня 2023 года — она выйдет на неделю раньше намеченного срока.