Warner Bros. презентовала постер "Флэша" с Эзрой Миллером
Первый постер фильма "Флеш". Обложка © Twitter / TheFlash
Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала в "Твиттере" первый постер фильма "Флэш", в котором главного героя сыграл актёр Эзра Миллер.
На изображении можно увидеть физика Барри Алена в образе супергероя, который находится в пещере Бэтмена. Дебютный трейлер "Флэша" покажут на Супербоуле в ночь с воскресенья на понедельник. Премьера самой ленты запланирована на 16 июня 2023 года — она выйдет на неделю раньше намеченного срока.
Фильм должен стать началом новой вехи в киновселенной DC. Ранее новый руководитель студии Джеймс Ганн раскрыл её название — Gods and Monsters ("Боги и Монстры") — и график выхода картин.