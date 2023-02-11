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11 февраля, 02:41

Warner Bros. презентовала постер "Флэша" с Эзрой Миллером

<p>Первый постер фильма "Флеш". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/wbpictures/status/1624090829936635913?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TheFlash</a></p>

Первый постер фильма "Флеш". Обложка © Twitter / TheFlash

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала в "Твиттере" первый постер фильма "Флэш", в котором главного героя сыграл актёр Эзра Миллер.

На изображении можно увидеть физика Барри Алена в образе супергероя, который находится в пещере Бэтмена. Дебютный трейлер "Флэша" покажут на Супербоуле в ночь с воскресенья на понедельник. Премьера самой ленты запланирована на 16 июня 2023 года — она выйдет на неделю раньше намеченного срока.

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Юлия Коновалова
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