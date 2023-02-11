Опубликован первый трейлер предпоследней части "Форсажа" с "вернувшимся" Полом Уокером
Universal выпустила первый трейлер боевика "Форсаж-10"
Кинокомпания Universal опубликовала первый трейлер боевика "Форсаж-10" (Fast X). Видео доступно на ютуб-канале киностудии.
Зрителям представили много экшена и "вернувшегося" благодаря технологии CGI Пола Уокера. Актёр, сыгравший во франшизе роль Брайана ОʼКоннора, погиб в 2013 году. Также можно увидеть и антагониста юбилейной части, роль которого исполнил Джейсон Момоа.
Премьера картины состоится 19 мая и станет предпоследней частью киносериала. О событиях десятого фильма пока не известно.
Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Ренфилд", ставший вольной адаптацией романа Брэма Стокера "Дракула". Главную роль в картине исполнит актёр Николас Кейдж. Кинолента будет сочетать жанры хоррора и комедии.
YouTube / Universal Pictures UK