Опубликован первый трейлер предпоследней части "Форсажа" с "вернувшимся" Полом Уокером

Зрителям представили много экшена и "вернувшегося" благодаря технологии CGI Пола Уокера. Актёр, сыгравший во франшизе роль Брайана ОʼКоннора, погиб в 2013 году. Также можно увидеть и антагониста юбилейной части, роль которого исполнил Джейсон Момоа.