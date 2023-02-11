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10 февраля, 22:18

Опубликован первый трейлер предпоследней части "Форсажа" с "вернувшимся" Полом Уокером

Universal выпустила первый трейлер боевика "Форсаж-10"

Кинокомпания Universal опубликовала первый трейлер боевика "Форсаж-10" (Fast X). Видео доступно на ютуб-канале киностудии.

Зрителям представили много экшена и "вернувшегося" благодаря технологии CGI Пола Уокера. Актёр, сыгравший во франшизе роль Брайана ОʼКоннора, погиб в 2013 году. Также можно увидеть и антагониста юбилейной части, роль которого исполнил Джейсон Момоа.

Премьера картины состоится 19 мая и станет предпоследней частью киносериала. О событиях десятого фильма пока не известно.

В Сети появился трейлер нового боевика Гая Ричи "Переводчик"

В Сети появился трейлер нового боевика Гая Ричи "Переводчик"

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YouTube / Universal Pictures UK

Юлия Коновалова
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