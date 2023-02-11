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10 февраля, 21:52

Кокорин отдал голевую передачу в матче чемпионата Кипра

Голевая передача Кокорина помогла "Арису" переиграть "Омонию" в матче чемпионата Кипра

Футбольный клуб "Арис" на выезде минимально обыграл "Омонию" в матче 23-го тура чемпионата Кипра. Встреча в Никосии завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин отдал голевую передачу Лео Бенгтссону на 20-й минуте. Ещё один мяч у победителей забил Шави Бабика (45-я минута). У хозяев отличился Карим Ансарифард (79, пенальти). Россиянин появился на поле с первых минут и был заменён на 83-й.

Кокорин на фоне полицейских машин поинтересовался, есть ли у него хейтеры

Кокорин на фоне полицейских машин поинтересовался, есть ли у него хейтеры

"Арис" с 46 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

А ранее Кокорин заявил о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме". Футболист, который сам около года находился на зоне, отметил, что это "огромный опыт" и "хорошая школа". Он также признался, что нисколько не жалеет о своей отсидке. Практикующий психолог Ирина Ульянова позже оценила резонансное заявление Кокорина.

Кокорин вспомнил, из-за чего началась драка в "Кофемании", после которой он сел в тюрьму

Кокорин вспомнил, из-за чего началась драка в "Кофемании", после которой он сел в тюрьму

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arisfc.com

Иван Косицын
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