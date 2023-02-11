Кокорин отдал голевую передачу в матче чемпионата Кипра

Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин отдал голевую передачу Лео Бенгтссону на 20-й минуте. Ещё один мяч у победителей забил Шави Бабика (45-я минута). У хозяев отличился Карим Ансарифард (79, пенальти). Россиянин появился на поле с первых минут и был заменён на 83-й.

А ранее Кокорин заявил о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме". Футболист, который сам около года находился на зоне, отметил, что это "огромный опыт" и "хорошая школа". Он также признался, что нисколько не жалеет о своей отсидке. Практикующий психолог Ирина Ульянова позже оценила резонансное заявление Кокорина.