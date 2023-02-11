ФБР обнаружило в доме бывшего вице-президента США Пенса секретный документ

Сотрудники ФБР завершили обыск в резиденции бывшего вице-президента Соединённых Штатов. Как сообщил представитель политика Дэвин О'Малли, в доме был найден один секретный документ.

По его словам, обыск продолжался пять часов, по итогам которых был обнаружен один документ под грифом "Секретно", а также ещё шесть страниц документов, на которых не было грифа "Секретно", но которые не были найдены ранее в ходе первичного поиска документов юристом вице-президента.

Ранее стало известно, что сотрудники ФБР прибыли в дом Пенса, который находится в городе Кармель, штат Индиана, для обысков в рамках расследования дел по ненадлежащему обращению с "секретными материалами". В прошлом месяце в его доме в Индиане уже находили секретные документы, которые содержали данные о его заграничных рабочих поездках.