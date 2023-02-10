ФБР нагрянуло с обысками к Пенсу в поисках секретных файлов
Politico: ФБР проводит обыск в доме бывшего вице-президента США Пенса
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Обложка © Getty Images / Megan Varner
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса для проведения обыска. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на сотрудника полиции, который находится на месте событий.
Дом американского политика находится в городе Кармель (штат Индиана). По данным издания, представители ФБР проверяют, не остались ли дома у Пенса секретные документы. Обыск проводится с согласия бывшего вице-президента Штатов.
В прошлом месяце в доме Майка Пенса в Индиане уже находили секретные документы, которые содержали данные о его заграничных рабочих поездках.