ФБР нагрянуло с обысками к Пенсу в поисках секретных файлов

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса для проведения обыска. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на сотрудника полиции, который находится на месте событий.

Дом американского политика находится в городе Кармель (штат Индиана). По данным издания, представители ФБР проверяют, не остались ли дома у Пенса секретные документы. Обыск проводится с согласия бывшего вице-президента Штатов.