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14 марта, 09:00

10 наглядных сравнений в доказательство, что у молодёжи в крови умение делать красивые фото

Если вам нужно сделать фотографию, то просите подростка. Шансы получить красивый кадр возрастут в разы. Молодёжь выросла с телефонами в руках и прекрасно знает, как выстроить идеальную композицию.

"Я сама из поколения Z, но часто путешествую одна и прошу меня сфотографировать. Слева — кадр, который мне сделала женщина в возрасте. Справа — снимок от молодой девушки (есть ещё 8 отличных кадров)", — jillieebeean.

Фото © Twitter / jillieebeean

Фото © Twitter / jillieebeean

"Первое фото сделал мой двоюродный брат. Второе — незнакомая молодая девушка в комбинезоне Prada буквально села на тротуар, чтобы получился хороший ракурс. Мой ангел-хранитель", — julia_stucky_.

Фото © Twitter / julia_stucky_

Фото © Twitter / julia_stucky_

"Со мной произошло то же самое сегодня днём! Как сфоткала коктейли я и как это сделала моя подруга, представительница поколения Z", — Taylor_Nash.

Фото © Twitter / Taylor_Nash

Фото © Twitter / Taylor_Nash

"Попросили прохожих нас сфоткать. Одному было 40+, другому — в районе 20", — GAintheUSA.

Фото © Twitter / GAintheUSA

Фото © Twitter / GAintheUSA

"Первый кадр — работа администратора отеля.

Второй — проходившего мимо 9-летнего сына владельца отеля", — garyalsmith.

Фото © Twitter / garyalsmith

Фото © Twitter / garyalsmith

"1 фото: 30-летний мужик,

2 фото: рандомный парень с комик-кона", — howcanyouknow.

Фото © Twitter / howcanyouknow

Фото © Twitter / howcanyouknow

"Слева — обычное селфи. Справа — произведение фотоискусства авторства случайной девушки из толпы", — emilyluvsboston.

Фото © Twitter / emilyluvsboston

Фото © Twitter / emilyluvsboston

"Какое фото я сделала отцу и его жене и как они сфотографировали меня..." cateo17.

Фото © Twitter / cateo17

Фото © Twitter / cateo17

"Всё так и есть — проверено мной.

Первый кадр — нас снимала какая-то старушка.

Второй — пришлось переделывать молодёжи после первой неудачной попытки", — Lindsay_Givens.

Фото © Twitter / Lindsay_Givens

Фото © Twitter / Lindsay_Givens

"Это чистая правда!

Справа — снял человек 40+.

Слева — попросили помощи у молодёжи", — HerLifeStory.

Фото © Twitter / HerLifeStory

Фото © Twitter / HerLifeStory

10 вещей, в которых молодёжь уже согласилась со стариками, и это доказательство, что ещё не всё потеряно

10 вещей, в которых молодёжь уже согласилась со стариками, и это доказательство, что ещё не всё потеряно

Обложка ©

Twitter / Lindsay_Givens

Сергей Трофимов
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