10 наглядных сравнений в доказательство, что у молодёжи в крови умение делать красивые фото
Если вам нужно сделать фотографию, то просите подростка. Шансы получить красивый кадр возрастут в разы. Молодёжь выросла с телефонами в руках и прекрасно знает, как выстроить идеальную композицию.
"Я сама из поколения Z, но часто путешествую одна и прошу меня сфотографировать. Слева — кадр, который мне сделала женщина в возрасте. Справа — снимок от молодой девушки (есть ещё 8 отличных кадров)", — jillieebeean.
Фото © Twitter / jillieebeean
"Первое фото сделал мой двоюродный брат. Второе — незнакомая молодая девушка в комбинезоне Prada буквально села на тротуар, чтобы получился хороший ракурс. Мой ангел-хранитель", — julia_stucky_.
Фото © Twitter / julia_stucky_
"Со мной произошло то же самое сегодня днём! Как сфоткала коктейли я и как это сделала моя подруга, представительница поколения Z", — Taylor_Nash.
Фото © Twitter / Taylor_Nash
"Попросили прохожих нас сфоткать. Одному было 40+, другому — в районе 20", — GAintheUSA.
Фото © Twitter / GAintheUSA
"Первый кадр — работа администратора отеля.
Второй — проходившего мимо 9-летнего сына владельца отеля", — garyalsmith.
Фото © Twitter / garyalsmith
"1 фото: 30-летний мужик,
2 фото: рандомный парень с комик-кона", — howcanyouknow.
Фото © Twitter / howcanyouknow
"Слева — обычное селфи. Справа — произведение фотоискусства авторства случайной девушки из толпы", — emilyluvsboston.
Фото © Twitter / emilyluvsboston
"Какое фото я сделала отцу и его жене и как они сфотографировали меня..." — cateo17.
Фото © Twitter / cateo17
"Всё так и есть — проверено мной.
Первый кадр — нас снимала какая-то старушка.
Второй — пришлось переделывать молодёжи после первой неудачной попытки", — Lindsay_Givens.
Фото © Twitter / Lindsay_Givens
"Это чистая правда!
Справа — снял человек 40+.
Слева — попросили помощи у молодёжи", — HerLifeStory.
Фото © Twitter / HerLifeStory
10 вещей, в которых молодёжь уже согласилась со стариками, и это доказательство, что ещё не всё потеряно
Twitter / Lindsay_Givens