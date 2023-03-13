"Чика" Шмыкова только год во втором браке и уже забеременела от нового мужа

Светская жизнь наполнена интригами, скандалами, сплетнями и драмами. Не обошла стороной такая участь и актрису Варвару Шмыкову, которую многие знают по ролям в сериалах "Чики", "Раскол", "Мир! Дружба! Жвачка!" и "Вы все меня бесите". 31-летняя знаменитость выставлять напоказ личную жизнь не любит, но периодически дразнит поклонников разными новостями. Например, недавно парочка выложила фото, на котором играет в "гендер-пати" — мероприятие загадку. Лопни шарик и по цвету "начинки" определи пол будущего малыша.

Варвара и Даниил празднуют вторую беременность. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / barbaraska_92

Напомним, что во втором браке Варвара состоит всего ничего. До этого Шмыкова была замужем за оператором Евгением Козловым. В 2011-м пара поженилась, а в 2017-м отмечала рождение первенца. Мальчика назвали Корнеем, родился он в Лос-Анджелесе, США. Но недолго продлилось семейное счастье. Уже в 2021 году на светское мероприятие знаменитая "Чика" пришла не с мужем, а новым кавалером. Оказалось, что с Козловым звезда развелась и теперь строит отношения с диджеем Даниилом Радловым.

Пара поженилась год назад, а сегодня уже ждёт ребёнка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / barbaraska_92