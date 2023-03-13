На лидера группы "Ногу свело" Покровского завели дело о дискредитации ВС РФ

Хорошевский районный суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Елена Торосова.

"В суде 13 марта, сегодня, зарегистрирован административный протокол в отношении Покровского Максима Сергеевича", — приводит её слова агентство "Москва".

Судебное заседание состоится 27 марта, начало в 09:00. Музыканту вменяется административное правонарушение по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации". Покровскому грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что Генпрокуратура направила в суд дело писателя Дмитрия Глуховского* о дискредитации ВС РФ. Автора "Метро 2033" и "Метро 2034" объявили в международный розыск.