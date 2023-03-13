После премьеры подняли зарплату: Сыгравший Горшка актёр оказался петербургским дворником

Актёр Константин Плотников, который сыграл музыканта Михаила Горшенёва (Горшка) в сериале "Король и Шут", на своём YouTube-канале заявил, что подрабатывает дворником. По его словам, после премьеры картины ему даже повысили зарплату. На кадрах Плотников убирает территорию возле Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Сыгравший Горшка актёр Плотников заявил, что работает дворником. Видео © YouTube / Костя Плотников

"Как снег сходит — в тебе должен просыпаться художник, ты должен на свою территорию смотреть, как на полотно. Всем хочется, чтобы хорошо было", — отметил актёр в шестом выпуске "Двор в чистоте".

Также Плотников рассказал о тонкостях работы дворника, в частности показал лёд, который может упасть на горожан с крыш. Во время работы актёру позвонили из офиса коммунального предприятия и пригласили на встречу. Там ему и дали подписать заявление о повышении зарплаты.

Под видео практически нет негативных комментариев. Подписчики благодарят Плотникова за чистоту в городе и отмечают его актёрское мастерство. Однако не исключено, что опубликованный ролик является постановочным.