Любовный гороскоп: самые благоприятные и неудачные дни для отношений в марте

В 2023 году в марте случилось много важных астрологических событий, которые не могли не отразиться на жизнях всех знаков зодиака. В самом начале состоялось соединение Юпитера и Венеры, через пару дней — 7 марта — было полнолуние Червя, а Сатурн перешёл в знак зодиака Рыбы, где пробудет до 2026 года. Меркурий находится сейчас в этом же созвездии, но уже 19 марта перейдёт в знак зодиака Овен.

Какой любовный прогноз на март для всех знаков зодиака? Фото © Shutterstock

Влияние сразу двух планет, находящихся в одном знаке зодиака, конечно, окажет сильное воздействие на представителей зодиакального круга. Что из себя представляет знак Рыбы в романтике и любви? В первую очередь это приключения, яркие эмоции, мечты и счастье. Люди полностью отдаются бурлящим внутри чувствам и перестают чётко следовать логике, мыслить здраво, что порой может выливаться в не слишком приятные ситуации. Но не станем забывать, что Рыбы достаточно непостоянный знак зодиака. Потому не факт, что союз, построенный в период, когда две планеты находятся в этом созвездии, продержится долго. Но дарить любовь в марте захочется всем, как и получать её в ответ в большем количестве.