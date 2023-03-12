Рунический прогноз: Что принесёт неделя с 13 по 19 марта каждому знаку зодиака

Составив для всех знаков зодиака рунический гороскоп, эксперт Игорь Вечерский продолжает нам помогать. На этот раз магические кости поведали, чего ожидать от недели с 13 по 19 марта 2023 года. Кому-то повезёт, кто-то столкнётся с трудными испытаниями, а другим выпадет шанс начать всё с чистого листа.

Рунический прогноз для знака зодиака Овен на 13–19 марта 2023 года

На этой неделе Овнам стоит разобраться со своими проблемами из прошлого. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Овен: Наутиз, Феху и Соуло говорят о том, что, перед тем как начинать реализовывать новое, следует сначала привести в порядок старое. В частности, решить вопросы из прошлого. Период с 13 по 19 число марта даст хорошие перспективы для решения своих проблем, сложностей, которые послужат возможностью для осуществления планов.

Знак зодиака Телец: рунический гороскоп на неделю 13–19 марта

Что готовит неделя марта для Тельца. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Телец: Йера, Ингуз и перевёрнутый Манназ говорят о достаточно продуктивном, эффективном периоде, когда вы сможете достигать и преодолевать, преуспевать и развиваться. Однако следует учитывать, что в период с 13 по 19 марта 2023-го придётся отложить на второй план личные амбиции и, возможно, какие-то личные планы. Однако ваше дело должно быть достаточно эффективным.

Рунический гороскоп на неделю 13–19 марта для знака зодиака Близнецы

Что ждать знаку зодиака Близнецы. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Близнецы: перевёрнутый Ансуз, Беркана и Гебо. Эти руны говорят, что в период с 13 по 19 марта будет благоприятным во взаимодействии с окружающим миром. Но только если сможете мыслить в ногу со временем, формулировать свою точку зрения правильно. Дайте миру то, чего он от вас ждёт. То, как покажете себя на этой неделе, станет для вас определяющим.

Рунический прогноз для знака зодиака Рак на 13–19 марта 2023 года

Гороскоп для знака зодиака Рак на неделю. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Рак: перевёрнутый Эваз, перевёрнутый Тейваз и Альгиз советуют в марте с 13 по 19 число не заниматься различного рода рискованными делами и учитывать, что планы всегда можно перенести на потом. Вероятно, именно отложив всё, получите больший результат, чем если бы в это время активно работали. Руны говорят, что сейчас вы можете сохранить имеющиеся и спланировать дальнейшие действия. Но не все принятые решения в этот период окажутся правильными. Это не самое лучшее время для риска или новых возможностей.

Рунический гороскоп для знака зодиака Лев на неделю 13–19 марта

Рунический прогноз для Льва на март с 13 по 19 число. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Лев: перевёрнутый Эваз, перевёрнутый Лагуз и Йера говорят о наличии разных возможностей, о неожиданностях и переменах, которые могут произойти как результат ваших действий. На неделе с 13 по 19 марта не всё получится спланировать и предугадать. Не ко всем ситуациям подготовиться. Руны подсказывают: следует изначально строить планы со множеством переменных. Тогда можно будет рассчитывать и на свои силы, и на надёжных людей, окружающих вас.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 13–19 марта 2023-го

Знак зодиака Дева — чего ждать от рунического прогноза. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Дева: перевёрнутый Отал, Ансуз и Тейваз говорят о хороших возможностях для достижения желаемого. Период с 13 по 19 марта может быть достаточно эффективным, но только когда вспомните основу, для чего всё делаете. Если вдруг поймёте, что "фундамент" всему недостаточно крепкий, планы и перспективы пошатнутся. Но в целом руны сулят успех во всём.

Рунический гороскоп для знака зодиака Весы на 13–19 марта 2023 года

Чего на неделе с 13 по 19 марта ждать Весам. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Весы: Йера, Феху и Иса принесут на неделе с 13 по 19 марта благоприятный период, который позволит накопить необходимые возможности, в какой бы сфере они не заключались. Ваши действия будут эффективны, они смогут сохранить и приумножить существующий баланс сил. Также это время хорошо подойдёт, чтобы подготовиться к дальнейшим действиям. Собрать весь предыдущий опыт и правильно его использовать себе на благо.

Рунический прогноз на неделю 13–19 марта для знака зодиака Скорпион

Рунический гороскоп для Скорпионов на март. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Скорпион: перевёрнутый Альгиз, Тейваз и Отал говорят, что в марте с 13 по 19 числа можно смело идти на риск. Это отличное время для показательных действий, которые особенно успешными окажутся в личной жизни. Руны так же советуют не стесняться показывать себя в профессиональной среде. Подумать над особенным предложением, но использовать полезный шанс.

Знак зодиака Стрелец: рунический прогноз на неделю 13–19 марта 2023 года

Какие перемены произойдут в жизни Стрельца. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Стрелец: перевёрнутая Райдо, Альгиз и перевёрнутый Турисаз советуют вам обратить всё своё внимание на существующие обстоятельства. Потому что сейчас вы сможете многое изменить в лучшую сторону, исправить ошибки прошлого и найти баланс внутренних сил. На неделе марта с 13 по 19 число не нужно начинать новое, если потребуется отказаться от уже чего-то существующего старого. У вас не хватит сил начинать всё заново.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 13–19 марта

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 13 по 19 марта. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Козерог: перевёрнутый Ансуз, Отал и перевёрнутая Вуньо советуют обратить внимание на свою личную жизнь. Руны уверены, что кому-то из близких вскоре понадобится ваша помощь. Но период с 13 по 19 марта окажется непростым. Порой люди, в жизни которых решили поучаствовать, и вы сами будете путаться, говорить не то, что хотелось бы слышать. Но именно во взаимодействии с людьми из близкого круга общения получиться преуспеть.

Рунический прогноз на неделю 13–19 марта 2023-го для знака зодиака Водолей

Какой окажется неделя марта для Водолеев. Фото © Freepik / Vectonauta

Знак зодиака Водолей: Ансуз, Эйваз и Манназ говорят о том, что на этой неделе марта с 13 по 19 число важно налаживать отношение с людьми: партнёрами, союзниками, соратниками. Не исключено, что будут происходить и различного рода перипетии, конфликты, выяснения отношений, попытки убеждения в своей правоте. Если давно не получалось с кем-то договориться или помириться, эта неделя марта поможет добиться желаемых изменений. Но придётся подбирать очень правильные для человека слова.

Знак зодиака Рыбы: рунический гороскоп на неделю 13–19 марта

Какой прогноз по руническому гороскопу у Рыб. Фото © Freepik / Vectonauta