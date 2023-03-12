В Москве отменили запланированный на 8 апреля творческий вечер Владимира Познера
В MSM Group объяснили отмену творческого вечера Познера в Москве логистическими проблемами
Творческий вечер телеведущего Владимира Познера в Московском доме музыки отменён из-за логистических проблем. Соответствующее уведомление распространило концертное агентство MSM Group.
"Решение об отмене-переносе творческого вечера Владимира Познера, запланированного на 8 апреля 2023 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки, было принято 15 февраля 2023 года", — заявили в MSM Group.
О новой дате мероприятия будет объявлено позднее, добавили в агентстве. При этом в объявлении на сайте Московского дома музыки сказано, что зрители могут вернуть деньги за билеты до 17 апреля.
Ранее российская рок-группа "Мумий Тролль" отменила и перенесла концерты по России, которые должны были пройти в марте. Так, не состоятся выступления в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле.