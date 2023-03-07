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7 марта, 08:54

В Госдуме заявили, что критикующий журналистов Познер упустил возможность промолчать

Депутат Вассерман: Критикующий журналистов Познер упустил возможность промолчать

Телеведущий Владимир Познер сделал заявление впервые с начала спецоперации. Он раскритиковал российских журналистов и заявил, что они попадут в ад. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Познер упустил удачную возможность промолчать.

"Я думаю, если бы Познер и дальше молчал, он остался бы в общей памяти как человек осмотрительный и изворотливый. Очевидно, ему такая репутация не понравилась или же не понравилась кому-то из тех, кто контролирует политику зоны его нынешнего проживания", — сказал депутат в беседе с телеканалом "360".

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По словам Вассермана, никто уже давно не питал особых иллюзий по поводу Познера.

Ранее Лайф писал о том, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман хочет принять участие в работе над учебником истории с разделом о СВО.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Илья Суриков
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