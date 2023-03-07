В Госдуме заявили, что критикующий журналистов Познер упустил возможность промолчать

Телеведущий Владимир Познер сделал заявление впервые с начала спецоперации. Он раскритиковал российских журналистов и заявил, что они попадут в ад. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Познер упустил удачную возможность промолчать.

"Я думаю, если бы Познер и дальше молчал, он остался бы в общей памяти как человек осмотрительный и изворотливый. Очевидно, ему такая репутация не понравилась или же не понравилась кому-то из тех, кто контролирует политику зоны его нынешнего проживания", — сказал депутат в беседе с телеканалом "360".