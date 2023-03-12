"Стала гимном для женщин": Шакира объяснила, зачем выпустила песню про Пике
Шакира объяснила, зачем выпустила песню про экс-супруга Пике
Колумбийская певица Шакира рассказала, зачем выпустила песню Music Sessions, Vol. 53 про своего бывшего супруга Жерара Пике. Об этом пишет Sportface.it.
"У меня был трудный год после расставания. Написание этой песни было очень важно для меня, я чувствовала так много близости от женщин, которые прошли через то же, что и я, и должны были пройти через всё то дерьмо, через которое мне пришлось пройти", — приводит издание слова Шакиры.
По словам исполнительницы, эта песня стала чем-то вроде гимна для очень многих женщин.
Ранее Лайф сообщал, что Пике официально представил 23-летнюю возлюбленную, связь с которой стала причиной его расставания с певицей. Спортсмен опубликовал фото с Кларой Чиа Марти, и за десять часов снимок набрал больше двух с половиной миллионов лайков и 434 тысячи комментариев.
Twitter / Shakira