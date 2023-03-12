"Стала гимном для женщин": Шакира объяснила, зачем выпустила песню про Пике

"У меня был трудный год после расставания. Написание этой песни было очень важно для меня, я чувствовала так много близости от женщин, которые прошли через то же, что и я, и должны были пройти через всё то дерьмо, через которое мне пришлось пройти", — приводит издание слова Шакиры.