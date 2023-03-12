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12 марта, 07:00

10 удивительных фото, отвечающих на вопрос, что будет, если...

У каждого в голове иногда появляются странные вопросы вроде: а что будет, если... — вариантов продолжения бесконечное множество. В подборке ниже — 10 ответов, возможно, на ваши вопросы.

"Вот как выглядит иглу, в котором развели костёр. Тепло плавит лёд изнутри, а холод снаружи снова его замораживает, что даёт дополнительную изоляцию. Так можно сохранять температуру +15 градусов, когда за бортом -45", — Lathanue.

Фото © Reddit / Lathanue

Фото © Reddit / Lathanue

"Вот что будет, когда закат и солнечное затмение произойдут в один момент", — divest_trump.

Фото © Reddit / divest_trump

Фото © Reddit / divest_trump

"Вот что бывает, когда водопад замерзает по краям", — joshmea.

Фото © Reddit / joshmea

Фото © Reddit / joshmea

"Вот как это выглядит, когда в Финляндии под водой снег не тает", — nawitus.

Фото © Reddit / nawitus, Vesa Kaloinen

Фото © Reddit / nawitus, Vesa Kaloinen

"Вот что будет, если ты припаркуешься рядом с пожарным гидрантом, а где-то рядом начнётся пожар", — Monty7384.

Фото © Reddit / Monty7384

Фото © Reddit / Monty7384

"Вот что будет, если Сахару занесёт снегом", — drhop1095.

Фото © Reddit / drhop1095

Фото © Reddit / drhop1095

"Вот что происходит, когда получаешь ожог на выцветшей татуировке", — Chris_Isur_Dude.

Фото © Reddit / Chris_Isur_Dude

Фото © Reddit / Chris_Isur_Dude

"Вот что бывает, когда молния ударяет прямо в лунку", — Meatymike1.

Фото © Reddit / Meatymike1

Фото © Reddit / Meatymike1

"Вот что бывает, когда моргаешь быстрее затвора камеры. Внимание на глаза в отражении", — bmullerone.

Фото © Reddit / bmullerone

Фото © Reddit / bmullerone

"Если вы когда-то задавались этим вопросом, вот что будет, если засунете маркер в микроволновку", — joeepeterson03.

Фото © Reddit / joeepeterson03

Фото © Reddit / joeepeterson03

10 самых странных объектов недвижимости, продавать которые могут только сумасшедшие

10 самых странных объектов недвижимости, продавать которые могут только сумасшедшие

Обложка ©

Reddit / Meatymike1, Chris_Isur_Dude

Сергей Трофимов
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