10 удивительных фото, отвечающих на вопрос, что будет, если...
У каждого в голове иногда появляются странные вопросы вроде: а что будет, если... — вариантов продолжения бесконечное множество. В подборке ниже — 10 ответов, возможно, на ваши вопросы.
"Вот как выглядит иглу, в котором развели костёр. Тепло плавит лёд изнутри, а холод снаружи снова его замораживает, что даёт дополнительную изоляцию. Так можно сохранять температуру +15 градусов, когда за бортом -45", — Lathanue.
Фото © Reddit / Lathanue
"Вот что будет, когда закат и солнечное затмение произойдут в один момент", — divest_trump.
Фото © Reddit / divest_trump
"Вот что бывает, когда водопад замерзает по краям", — joshmea.
Фото © Reddit / joshmea
"Вот как это выглядит, когда в Финляндии под водой снег не тает", — nawitus.
Фото © Reddit / nawitus, Vesa Kaloinen
"Вот что будет, если ты припаркуешься рядом с пожарным гидрантом, а где-то рядом начнётся пожар", — Monty7384.
Фото © Reddit / Monty7384
"Вот что будет, если Сахару занесёт снегом", — drhop1095.
Фото © Reddit / drhop1095
"Вот что происходит, когда получаешь ожог на выцветшей татуировке", — Chris_Isur_Dude.
Фото © Reddit / Chris_Isur_Dude
"Вот что бывает, когда молния ударяет прямо в лунку", — Meatymike1.
Фото © Reddit / Meatymike1
"Вот что бывает, когда моргаешь быстрее затвора камеры. Внимание на глаза в отражении", — bmullerone.
Фото © Reddit / bmullerone
"Если вы когда-то задавались этим вопросом, вот что будет, если засунете маркер в микроволновку", — joeepeterson03.
Фото © Reddit / joeepeterson03
Reddit / Meatymike1, Chris_Isur_Dude