Нумерология: Что означает этаж, на котором живёте, и как число отражается на судьбе

Когда мы ищем квартиру, то обычно обращаем внимание на её размер, цену и расположение, но редко думаем о номере этажа. И зря. Оказывается, эта цифра может оказать значительное влияние на образ жизни. Разбираемся в нумерологии и узнаём о том, какие числа подойдут лично вам.

Номера этажей в разных культурах и связанные с ними поверья

В Китае номера 4 и 14 считаются несчастливыми, потому что слова "четыре" и "смерть" звучат похоже на этом языке. Из-за поверья во многих зданиях не нумеруют 4-й — после 3-го сразу идёт 5-й. И в Японии похожая история с 4-м, но там добавляется ещё и 9-й. Слова "четыре" и "девять" на японском схожи со злополучными "смерть" и "боль". Поэтому иногда эти этажи пропускают, нумеруя иначе. И не стоит забывать о числе 13! От жизни здесь многие суеверные тоже предпочли бы отказаться во всех странах. Поэтому иногда застройщики действительно пропускают этот этаж. Чтобы узнать, живёте ли вы на своём месте, предлагаем небольшой экскурс в нумерологию недвижимости.

В некоторых домах избавляются от 13-го этажа. Фото © Twitter / mrjirkdake

Первый этаж

Проживание на первом этаже может привнести в характер человека независимость, амбиции, инновации и лидерство. Если вы ищете способ проявить себя, закалить нрав и стать уверенным человеком, этот этаж — идеальный выбор.

Второй этаж

На втором жизнь наполнена креативностью, терпением, любовью, семьёй и комфортом. Этот этаж — настоящий рай для писателей и врачей. Однако, предупреждаем, жизнь здесь может разбудить в вас чувство неуверенности в собственных решениях. Чтобы этого избежать и не скатываться к самокопанию, не забывайте выражать и чувствовать себя.

Как влияет номер этажа на судьбу. Фото © Shutterstock

Третий этаж

Третий — это место для креативности, общения, семейной жизни и удачи. Никогда не упускайте возможность выразить свою индивидуальность, ведь тройка считается числом фортуны. Этот этаж идеально подходит для художников, семей и всех, кто любит жизнь. Однако нужно поддерживать дисциплину, чтобы не превратиться в расточителя.

Четвёртый этаж

На четвёртом вы найдёте надёжность и безопасность. Этот этаж — отличный выбор для инвестиций, он способствует дисциплине и ответственности. Однако жизнь на "четвёрке" может привести и к тому, что вы будете чувствовать себя заваленными работой, превратитесь в консерватора. Не забывайте балансировать между делами и удовольствием. И да, если что-то нужно починить — делайте это сразу, а то последствия могут быть трагичными.

Пятый этаж

Жизнь на этаже с цифрой 5 — настоящее приключение! Это место идеально подходит для людей, которые любят проводить время в компании друзей и семьи. Пятёрка — число перемен, так что будьте осторожны, чтобы не сбиться с пути к своим целям. Но не бойтесь, этот этаж также наполняет любовью к путешествиям и новым приключениям.

Влияние номера этажа на судьбу человека. Фото © Shutterstock

Шестой этаж

Жизнь на шестом прекрасна для семей и художников. Здесь вы найдёте красоту, заботу и любовь. Этот этаж идеально подходит для людей с детьми и домашними животными. Но хозяевам следует не забывать прежде всего заботиться о себе, чтобы потом больше любви дарить близким. Общение и совместные поездки помогут поддерживать баланс на "шестёрке".

Седьмой этаж

Если вы одиноки и любите исследовать, заниматься писательством или просто наслаждаться природой, жизнь на седьмом этаже — для вас. Он вдохновляет на глубокие мысли и идеи, особенно если в квартире поставить аквариум или какой-нибудь другой аксессуар, связанный с водой. Всё для умиротворения. Но помните, что семёрка обладает энергией одиночек, поэтому это не лучший выбор для экстравертов.

Восьмой этаж

Жизнь на восьмом подходит для предпринимателей и всех, у кого есть амбиции. Этот этаж привлекает деньги и страсть, поэтому люди, живущие здесь, не окажутся бедняками надолго. А ещё будут активно общаться и заниматься физическими упражнениями. Но помните: цифра 8 имеет форму бесконечности, так что могут наблюдаться и большая прибыль, и большие убытки.

Что значит номер этажа с точки зрения нумерологии. Фото © Shutterstock

Девятый этаж

Жизнь на 9-м этаже способствует состраданию, принятию и креативности. Это универсальное число любви и путешествий подойдём всем, что хочет восстановить запасы энергии. Нумерологи предостерегают: не зацикливайтесь на прошлом и не поддавайтесь эмоциям. Наслаждайтесь жизнью и всем, что она может предложить вам на этом этаже.

А что дальше?