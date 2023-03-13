От секс-идола до ревущего жирдяя: Как с годами менялся образ Брендана Фрейзера

Не один Ди Каприо годами ждал свой заветный "Оскар". Актёр, которого мы все прекрасно знаем, Брендан Фрейзер, наконец-то тоже стал счастливым обладателем золотой статуэтки в номинации "Лучший актёр". Но как несправедливо, что для признания элиты киноделов знаменитому Джорджу пришлось растолстеть до невероятных размеров. Только ли для роли или были иные причины набрать лишний вес? Обо всём по порядку.

Брендан Фрейзер: фильмография

Актёрская карьера у знаменитости, можно сказать, началась случайно. Брендан в юности с семьёй часто путешествовал. Один раз он оказался в Лондоне, где юношу прямо на улице заметил агент по подбору актёров. Тот оценил внешность и предложил Фрейзеру сыграть в постановке в Вест-Энде. Это такой район города, где сосредоточена театральная и концертная жизнь. Молодой человек согласился, получил свои пять минут славы и понял, что хочет строить актёрскую карьеру дальше. Самую первую свою роль он получил в фильме "Школьные узы" 1992 года.

Юный Брендан Фрейзер. © Kinopoisk.ru

Так в конце 90-х Брендан Фрейзер решил вклиниться между двумя самыми популярными секс-символами кинематографа Брэдом Питтом и Томом Крузом, став третьим. Харизма, обаяние и диплом актёра помогали пока ещё не совсем знаменитости получать всё больше приглашений от известных режиссёров. Представляете, в каком восторге был артист, когда увидел, что пользуется популярностью? В 1997 году в кинотеатрах выходит фильм с Бренданом уже в главной роли. Да, тот самый "Джордж из джунглей". Сексуальный, спортивный, немного глупый, но зато отважный "Тарзан" полюбился дамам не только за мускулы.

Пока ещё сексуальный и молодой Брендан в роли Джорджа © Кадр из фильма "Джордж из джунглей", режиссёр Сэм Уайзман. Сценарий Одри Уэллс, Джей Уорд, Дана Олсен / Kinopoisk.ru

Следом идут ещё две картины 1999 года, в которых Фрейзер исполнил главные роли, "Взрыв из прошлого" и "Мумия". На этот раз актёр предстал уже в более серьёзных образах, показывая, что умеет быть не только глупым Джорджем, но ещё серьёзным археологом и рисковым авантюристом.

Брендан Фрейзер в фильме "Мумия" 1999 года. © Кадр из фильма. Режиссёр Стивен Соммерс. Сценарий Джон Л. Болдерстон, Стивен Соммерс, Ллойд Фонвиелл / Kinopoisk.ru

Брендан Фрейзер: закат карьеры

Казалось бы, начиная с 90-х у Брендана всё было хорошо: он снимался в фильмах, купался в лучах славы, был счастлив с семьёй. Пока его жизнь не разделилась на до и после в 2007 году. За это время в копилке актёра появилось ещё восемь фильмов, включая вторую часть "Мумии" 2001 года. Что же случилось? Актриса Эфтон Смит, с которой Фрейзер жил в браке с 1998 года и воспитывал троих детей, подала на развод. Это очень подкосило знаменитость. Его моральное состояние оставляло желать лучшего, что сказалось и на актёрской карьере.

Потолстевший после депрессии Брендан Фрейзер в 2019 году. Фото © Getty Images / David Buchan / Variety / Penske Media

Алименты, которых добилась бывавшая супруга через суд, серьёзно ударили по кошельку Брендана. Денег стало не хватать, поэтому тот отчаянно хватался за любой шанс подзаработать, забывая, насколько важна для актёра репутация. А на съёмках третьей части "Мумии" в том же году Фрейзер получил множественные травмы, которые заставили отложить в сторону актёрскую карьеру и заняться лечением. За семь лет реабилитации актёр набрал в весе и стал одним из мемов в Сети. Над ним издевались как бывшие коллеги, так и поклонники. Брендан провалился в депрессию, которая усилилась после смерти его матери в 2016 году.

Брендан Фрейзер и "Оскар" 2023 года

Брендан Фрейзер в главной роли толстячка-учителя. © "Кит". Режиссёр Даррен Аронофски. Сценарист Сэмюэл Д. Хантер / Kinopoisk.ru

Казалось бы, растолстевший и никому не нужный Брендан Фрейзер теперь в чёрном списке кинематографа. За столько лет ему давно не предлагали главных ролей, да и сниматься с лишними кг достаточно тяжело. Актёр и сам уже поставил на себе крест. Но случилось настоящее чудо. Режиссёр Даррен Аронофски предложил толстячку главную роль в "Ките".

Брендан Фрейзер на церемонии награждения "Оскар". Фото © Getty Images / Jeff Kravitz / FilmMagic