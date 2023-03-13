Shaman впервые раскрыл тайну появления своего псевдонима

"Стал читать комментарии поклонников под моими песнями, и там были слова около: магический вокал, завораживающий голос, голос, который вводит в гипноз, космическая история. Даже говорили, что Лолита Милявская на шоу "Фактор А" упомянула про шаманизм. Это всё натолкнуло меня на то, чтобы взять такой псевдоним. Зритель принял это всё и понял. Это всё вытекло из комментариев", — отметил Shaman.