Shaman впервые раскрыл тайну появления своего псевдонима
Певец Shaman рассказал историю появления своего псевдонима
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, как появился его псевдоним. В интервью ТАСС артист признался, что его сценическое имя вытекло из комментариев.
"Стал читать комментарии поклонников под моими песнями, и там были слова около: магический вокал, завораживающий голос, голос, который вводит в гипноз, космическая история. Даже говорили, что Лолита Милявская на шоу "Фактор А" упомянула про шаманизм. Это всё натолкнуло меня на то, чтобы взять такой псевдоним. Зритель принял это всё и понял. Это всё вытекло из комментариев", — отметил Shaman.
По словам певца, ему показалось важным отделить личное от публичного и развести по разным углам артиста, выступающего под именем Shaman, и предпочитающего оставаться в тени продюсера Ярослава Дронова.
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