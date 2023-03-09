В школе Екатеринбурга пятиклассники разучивают знаменитый хит Shaman

Пятиклассники из Екатеринбурга разучивают песню "Я русский" Ярослава Дронова, известного как Shaman. С патриотической композицией дети планируют выступить на городском конкурсе, рассказала директор образовательного учреждения Татьяна Чуб. По её словам, ученики сами изъявили желание исполнять именно этот хит популярного артиста.

"У нас есть перечень определённых произведений, который утверждён рабочей программой педагога, но класс пятый "А" выбрал песню Shaman "Я русский", чтобы представлять её на конкурсе военно-патриотической песни", — приводит Ura.ru слова Чуб.

По словам директора, дети учат песню "Я русский" с классным руководителем и учителем музыки, а все репетиции проходят в рамках внеурочной деятельности.