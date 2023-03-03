Shaman откровенно рассказал, что произошло с дредами и где они сейчас

Как сообщил Shaman, причиной срезания дредов стало желание изменить имидж и не оставаться на месте. Он подчеркнул, что это было решение, принятое им лично и никак не связанное с внешними факторами или трендами. "Дреды — всего лишь форма укладки. Это же из моих волос было сделано. У меня за всю мою жизнь были самые разные причёски: каре, японский хвостик, как у самурая, чёлка длинная косая, просто длинные волосы и короткий ёжик, я и лысым был. Некий этап жизни закончился", — рассказал Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

Певец Шаман. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Певец отметил, что новый 2023 год стал хорошим поводом для этих перемен и сравнил причёску с одеждой: нельзя всё время ходить в одном и том же. Многие фанаты интересовались, куда певец Шаман дел свои отрезанные дреды. У Ярослава был ответ и на это: "Храню в кульке. На полочке. <...> Я их не выбрасывал. После съёмок клипа как остались лежать на полке, так и лежат. Даже не было времени подумать, что с ними делать".

Почему певец Шаман срезал дреды. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Shaman и Великий пост

Певец Шаман рассказал, что не постится в Великий пост. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В своём творчестве певец Шаман часто затрагивает тему религии: чего стоит один только клип "Исповедь", который, судя по откликам фанатов, поверг их в шок. Тем не менее, несмотря на такой образ, поститься он не собирался: на гастролях это практические невозможно. "Я постоянно нахожусь в дороге, а путникам даются некоторые послабления. Все-таки нужны силы, и немалые, чтобы отдавать энергию и заряжать людей. Поэтому мои питание и образ жизни остаются прежними", — отметил Shaman.

Секрет микрофона в штанах

Ещё один вопрос, который жутко волновал фанатов, — почему Shaman на концертах постоянно засовывает микрофон в свои кожаные штаны. Когда журналистка спросила у него это, он даже не сразу понял, что к чему: "А куда ещё его засовывать?". Пришлось пояснить. Оказалось, засунутый в штаны микрофон не какой-то там трюк, а необходимость.

Shaman рассказал, почему он засовывает микрофон себе в штаны. Фото © YouTube / Галкин Дом