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3 марта, 09:52

Брюса Уиллиса впервые заметили на людях после известий о неизлечимом диагнозе

Брюс Уиллис впервые появился на людях после новостей о лобно-височной деменции

Известный американский актёр Брюс Уиллис впервые был замечен на улице после того, как стало известно об обнаружении у него лобно-височной деменции. Об этом пишет Daily Mail.

Заметить голливудскую суперзвезду удалось во время её прогулки с друзьями в Калифорнии. Уиллис заходил в кофейню и был одет в серую шапку и тёмный свитер. В целом актёр выглядел достаточно бодро и активно общался с сопровождавшими его людьми.

Что ждёт Брюса Уиллиса?: Как медленно умирали знаменитости с деменцией

Что ждёт Брюса Уиллиса?: Как медленно умирали знаменитости с деменцией

Ранее Лайф сообщал, что Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Родственники 67-летнего актёра сообщили, что на сегодняшний день не существует методов лечения этого недуга, но они надеются, что в ближайшее время ситуация изменится.

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YouTube / Celebrity Fanpage HKI

Артур Белкин
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