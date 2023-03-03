Брюса Уиллиса впервые заметили на людях после известий о неизлечимом диагнозе

Известный американский актёр Брюс Уиллис впервые был замечен на улице после того, как стало известно об обнаружении у него лобно-височной деменции. Об этом пишет Daily Mail.

Заметить голливудскую суперзвезду удалось во время её прогулки с друзьями в Калифорнии. Уиллис заходил в кофейню и был одет в серую шапку и тёмный свитер. В целом актёр выглядел достаточно бодро и активно общался с сопровождавшими его людьми.