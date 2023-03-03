Брюса Уиллиса впервые заметили на людях после известий о неизлечимом диагнозе
Брюс Уиллис впервые появился на людях после новостей о лобно-височной деменции
Известный американский актёр Брюс Уиллис впервые был замечен на улице после того, как стало известно об обнаружении у него лобно-височной деменции. Об этом пишет Daily Mail.
Заметить голливудскую суперзвезду удалось во время её прогулки с друзьями в Калифорнии. Уиллис заходил в кофейню и был одет в серую шапку и тёмный свитер. В целом актёр выглядел достаточно бодро и активно общался с сопровождавшими его людьми.
Ранее Лайф сообщал, что Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Родственники 67-летнего актёра сообщили, что на сегодняшний день не существует методов лечения этого недуга, но они надеются, что в ближайшее время ситуация изменится.
YouTube / Celebrity Fanpage HKI