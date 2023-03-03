Дава "слизал" половину клипа у Бузовой, и теперь весь Интернет над ним смеётся

Не успел Дава выпустить новый клип и наслушаться в свой адрес восхищений, как наткнулся на хейт не только со стороны собственных поклонников, но и фанатов Бузовой. Почему так происходит, при чём тут бывшая Давида, с которой тот расстался ещё в январе далёкого 2021 года?

Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

Оказалось, что новое музыкальное видео певца ну очень напоминает клип Ольги Бузовой "Мало половин". Поклонники нашли сходства чуть ли не в каждой секунде "Временно": от такой же цветовой гаммы до самого сюжета. Только если дива грустила в окружении большого количества мужчин, Манукян повторил фишку с девушками. Чего уж там! Был обнаружен кадр, оказавшийся идентичным в двух видеороликах знаменитостей. В своём клипе Даже не стал ничего менять, показав то же самое.

Идентичный кадр в клипе Давы "Временно", сплагиаченный у Бузовой из "Мало половин". Фото © YouTube / dava__m / olgabuzova

Что же это — творческий кризис или завуалированное послание бывшей девушке? Неужели Давид настолько затосковал по Олечке, что решил сделать похожее на её музыкальное видео? Напомним, что пара Бузовой и Манукяна распалась два года назад.

Ольга Бузова и Дава. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m