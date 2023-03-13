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13 марта, 10:31

Появились сапоги, которые точно порадуют повзрослевших и разбогатевших фанатов телепузиков

Бренд Christian Cowan выпустил сапоги с телепузиком Дипси за 200 тысяч рублей

<p>Сапоги с телепузиком от Christian Cowan. Фото © christiancowan.com</p>

Сапоги с телепузиком от Christian Cowan. Фото © christiancowan.com

Бренд одежды Christian Cowan в коллаборации с детским шоу "Телепузики" представил коллекцию одежды с изображениями персонажей передачи. Наибольший интерес вызвали сапоги на каблуке с фигурой телепузика Дипси.

Сапоги выполнены в салатовом цвете и имеют длинное голенище. На верхней части расположены голова Дипси и его руки. Стоимость такой обуви составляет около 2500 долларов (примерно 200 тысяч рублей).

Дизайнеры анонсировали выпуск новой обуви мемом с главной героиней фильма "Дьявол носит Prada" и написали: "Подпись не требуется".

Анонс новой обуви с телепузиком от бренда Christian Cowan. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / christiancowan

Анонс новой обуви с телепузиком от бренда Christian Cowan. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / christiancowan

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