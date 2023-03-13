Появились сапоги, которые точно порадуют повзрослевших и разбогатевших фанатов телепузиков

Бренд одежды Christian Cowan в коллаборации с детским шоу "Телепузики" представил коллекцию одежды с изображениями персонажей передачи. Наибольший интерес вызвали сапоги на каблуке с фигурой телепузика Дипси.

Сапоги выполнены в салатовом цвете и имеют длинное голенище. На верхней части расположены голова Дипси и его руки. Стоимость такой обуви составляет около 2500 долларов (примерно 200 тысяч рублей).

Дизайнеры анонсировали выпуск новой обуви мемом с главной героиней фильма "Дьявол носит Prada" и написали: "Подпись не требуется".

Анонс новой обуви с телепузиком от бренда Christian Cowan. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / christiancowan