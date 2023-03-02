Стилист рассказала о самых модных трендах в одежде этой весной

Резких изменений в мире моды весной 2023 года не будет, поэтому спешить опустошать шкафы не следует. Среди трендов, которые не теряют актуальности, — стёганые куртки, деним и сапоги-казаки. При этом самыми модными не перестают быть джинсы с низкой посадкой. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила стилист Евгения Гудошина.

Стилист рассказала, что модно носить этой весной. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Рестайлинг, переделки — это тоже большой тренд. До сих пор актуальны бейсболки. Их носят и с платьями, и с брюками. Из шарфов рекомендую выбирать минимализм. Если говорить о ярких акцентах, то сейчас в тренде жёлтый цвет", — рассказала она.

Специалист добавила, что актуальная длина в верхней одежде — от середины икры и ниже. При этом невысоким женщинам не нужно бояться выбирать подобные образы. А тем, у кого рост большой, Гудошина рекомендует сочетать объёмные вещи с чем-то по фигуре. Эксперт добавила, что стоит забыть про неудобные вещи, так как мода — это прежде всего про комфорт.