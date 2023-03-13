Кремль отреагировал на вручение "Оскара" фильму про Навального
Пресс-секретарь президента Песков назвал элементом политизации вручение премии "Оскар" фильму "Навальный"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел отмеченный "Оскаром" фильм "Навальный", однако предположил, что внимание Голливуда к этой персоне может являться элементом политизации. Речь об этом зашла в беседе с журналистами в понедельник.
"Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определённый, конечно, такой элемент политизации темы, Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает. Но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо не знаком", — сказал Песков.
Напомним, что лента канадского режиссёра Дэниела Роэра об осуждённом российском блогере Алексее Навальном была отмечена премией "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". До этого картина получила премии BAFTA (2023) и Гильдии продюсеров Америки (2023).
Лайф также сообщал, что картина "Всё везде и сразу" режиссёров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". А Брендан Фрейзер стал обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший актёр", исполнив главную роль в фильме "Кит".
LIFE / Сергей Дубровин