Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 10:18

Кремль отреагировал на вручение "Оскара" фильму про Навального

Пресс-секретарь президента Песков назвал элементом политизации вручение премии "Оскар" фильму "Навальный"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел отмеченный "Оскаром" фильм "Навальный", однако предположил, что внимание Голливуда к этой персоне может являться элементом политизации. Речь об этом зашла в беседе с журналистами в понедельник.

"Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определённый, конечно, такой элемент политизации темы, Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает. Но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо не знаком", — сказал Песков.

Напомним, что лента канадского режиссёра Дэниела Роэра об осуждённом российском блогере Алексее Навальном была отмечена премией "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". До этого картина получила премии BAFTA (2023) и Гильдии продюсеров Америки (2023).

6 ужасных образов с "Оскара-2023", которые будут сниться в кошмарах ещё очень долго

6 ужасных образов с "Оскара-2023", которые будут сниться в кошмарах ещё очень долго

Лайф также сообщал, что картина "Всё везде и сразу" режиссёров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". А Брендан Фрейзер стал обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший актёр", исполнив главную роль в фильме "Кит".

Обложка ©

LIFE / Сергей Дубровин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • "Оскар"
  • Алексей Навальный
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров