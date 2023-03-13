Кремль отреагировал на вручение "Оскара" фильму про Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел отмеченный "Оскаром" фильм "Навальный", однако предположил, что внимание Голливуда к этой персоне может являться элементом политизации. Речь об этом зашла в беседе с журналистами в понедельник.

"Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определённый, конечно, такой элемент политизации темы, Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает. Но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо не знаком", — сказал Песков.