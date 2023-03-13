"Толстяк" Фрейзер получил "Оскар" за роль в фильме "Кит"

Брендан Фрейзер стал обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший актёр". Об этом стало известно в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.

Фрейзер исполнил главную роль в фильме "Кит". Конкуренцию в борьбе за награду ему составляли Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Пол Мескал ("Солнце моё") и Билл Найи ("Жить").