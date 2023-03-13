"Толстяк" Фрейзер получил "Оскар" за роль в фильме "Кит"
Брендан Фрейзер стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актёр"
Брендан Фрейзер. Обложка © ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN
Брендан Фрейзер стал обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший актёр". Об этом стало известно в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.
Фрейзер исполнил главную роль в фильме "Кит". Конкуренцию в борьбе за награду ему составляли Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Пол Мескал ("Солнце моё") и Билл Найи ("Жить").
Также в ходе церемонии стало известно, что "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм" забрал "Пиноккио Гильермо дель Торо". В мультфильме по мотивам сказки "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди рассказывается о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика.