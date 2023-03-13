Режиссёры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за фильм "Всё везде и сразу"

Режиссёры фильма "Всё везде и сразу" Дэн Кван и Дэниел Шайнерт стали лауреатами премии "Оскар". Об этом стало известно в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.