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13 марта, 03:20

Режиссёры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за фильм "Всё везде и сразу"

<p>Дэниел Шайнерт и Дэн Кван. Обложка © ТАСС / AP Photo / Chris Pizzello</p>

Дэниел Шайнерт и Дэн Кван. Обложка © ТАСС / AP Photo / Chris Pizzello

Режиссёры фильма "Всё везде и сразу" Дэн Кван и Дэниел Шайнерт стали лауреатами премии "Оскар". Об этом стало известно в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.

Их соперниками были Мартин Макдона ("Банши Инишерина"), Стивен Спилберг ("Фабельманы"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").

Также фильм стал лауреатом в номинациях "Лучший оригинальный сценарий" и "Монтаж".

Джейми Ли Кёртис и Ке Хью Кван завоевали "Оскары" за роли второго плана

Джейми Ли Кёртис и Ке Хью Кван завоевали "Оскары" за роли второго плана

В ходе церемонии стало известно, что "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм" забрал "Пиноккио Гильермо дель Торо". Ранее картина стала обладательницей престижной премии "Золотой глобус".

Артур Лапсаков
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