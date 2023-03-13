Режиссёры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за фильм "Всё везде и сразу"
Дэниел Шайнерт и Дэн Кван. Обложка © ТАСС / AP Photo / Chris Pizzello
Режиссёры фильма "Всё везде и сразу" Дэн Кван и Дэниел Шайнерт стали лауреатами премии "Оскар". Об этом стало известно в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.
Их соперниками были Мартин Макдона ("Банши Инишерина"), Стивен Спилберг ("Фабельманы"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").
Также фильм стал лауреатом в номинациях "Лучший оригинальный сценарий" и "Монтаж".
В ходе церемонии стало известно, что "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм" забрал "Пиноккио Гильермо дель Торо". Ранее картина стала обладательницей престижной премии "Золотой глобус".