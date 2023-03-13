Джейми Ли Кёртис и Ке Хью Кван завоевали "Оскары" за роли второго плана

Джейми Ли Кёртис стала обладательницей "Оскара" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за работу в фильме "Всё везде и сразу". За роль в той же картине Джонатан Ке Кван (Ке Хью Кван) был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший актёр второго плана". 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.

Для 64-летней Кёртис этот "Оскар" стал первым в карьере. 51-летний Ке Хью Кван стал известен ещё в 1980-х, когда в юном возрасте снялся в нескольких фильмах, например в картине "Индиана Джонс и храм судьбы".

"Всё везде и сразу" является лидером по числу номинаций в этом году. В общей сложности картина представлена в одиннадцати категориях, в том числе за актёрскую работу, режиссуру и как лучший фильм года.