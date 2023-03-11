"Оскар" впервые отказался от красной дорожки, чтобы не пугать никого "цветом крови"

Ковровая дорожка на церемонии вручения премии "Оскар" в этом году будет цвета шампанского, а не красной, чтобы не возникало ассоциаций с пролитой кровью. Об этом пишет AP News.

"Я думаю, что решение сделать ковровую дорожку цвета шампанского показывает, насколько мы уверены в том, что на премии не прольётся кровь", — пояснил ведущий мероприятия Джимми Киммел.

Награда вручается с 1961 года, и всегда дорожка под ногами голливудских звёзд была красной, могли меняться лишь оттенки. Официально организаторы объяснили решение тем, что хотели максимально превратить мероприятие в вечернее, чтобы всё гармонировало с нарядами номинантов на премию.