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11 марта, 13:12

"Оскар" впервые отказался от красной дорожки, чтобы не пугать никого "цветом крови"

AP: Впервые ковровая дорожка на "Оскаре" не будет красной

Ковровая дорожка на церемонии вручения премии "Оскар" в этом году будет цвета шампанского, а не красной, чтобы не возникало ассоциаций с пролитой кровью. Об этом пишет AP News.

"Я думаю, что решение сделать ковровую дорожку цвета шампанского показывает, насколько мы уверены в том, что на премии не прольётся кровь", — пояснил ведущий мероприятия Джимми Киммел.

Награда вручается с 1961 года, и всегда дорожка под ногами голливудских звёзд была красной, могли меняться лишь оттенки. Официально организаторы объяснили решение тем, что хотели максимально превратить мероприятие в вечернее, чтобы всё гармонировало с нарядами номинантов на премию.

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Ранее Лайф писал, что организаторы премии "Оскар" отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии 12 марта. В прошлом году украинский лидер также не смог обратиться к зрителям.

Обложка ©

shutterstock

Татьяна Миссуми
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