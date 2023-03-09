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9 марта, 14:57

Зеленскому снова не дадут выступить на "Оскаре", пишут СМИ

Variety: Зеленскому второй год подряд отказали в выступлении на "Оскаре"

Президент Украины Владимир Зеленский второй год подряд не сможет выступить с обращением на церемонии вручения кинопремии "Оскар". Об этом сообщает Variety.

"Источники говорят, что агент WME (голливудское актёрское агентство) Майк Симпсон обратился к академии с просьбой включить комедийного актёра, ставшего политиком, но получил отказ", — отмечается в публикации.

В Американской киноакадемии отказались давать комментарии по ситуации. По данным издания, от идеи выступления Зеленского на "Оскаре" могли отказаться из-за снижения интереса у жителей США к теме Украины.

Сын Берлускони обеспокоен мотивами Зеленского, захотевшего выступить на фестивале "Сан-Ремо"

Сын Берлускони обеспокоен мотивами Зеленского, захотевшего выступить на фестивале "Сан-Ремо"

Ранее же Лайф рассказывал, как организаторы музыкального фестиваля в Сан-Ремо сначала хотели дать возможность выступить с обращением к Зеленскому, однако вскоре передумали. На этом фоне итальянский вице-премьер Маттео Сальвини пошутил, что не знает, как поёт украинский лидер, но у публики другие музыкальные предпочтения и признался, что ему не будет жаль из-за отсутствия Зеленского в программе фестиваля.

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President.gov.ua

Артур Белкин
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