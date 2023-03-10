"Это вам не Европа!": Почему на "Оскаре" отказались слушать "писки-визги" Зеленского

В США не стали скрывать своё нежелание видеть выступление президента Украины Владимира Зеленского на церемонии премии "Оскар", так как под ударом окажется авторитет мероприятия. Таким мнением поделился с телеканалом "360" политический советник, гендиректор коммуникационного агентства "Маркелов Групп" Сергей Маркелов.

"США и "Оскар" — это вам не Европа с её Каннами и Берлинале! Все эти европейские сопли американцам не нужны", — пояснил он.

По его словам, в Голливуде не собираются потерять часть зрителей и спонсоров из-за Зеленского, ведь вручение "Оскара" — это чисто американское представление, которое очень ценится в Штатах. Своё решение киноакадемия не стала аргументировать и придумывать формальные поводы в отказе. Тем более что Украина давно опустилась в рейтинге важных тем для граждан США, напомнил Маркелов.

Американцы сейчас озабочены внутренними проблемами страны, а Зеленский "со своими писками-визгами, запросами, соплями и слезами" изрядно надоел, подчеркнул эксперт. Украинский лидер буквально навязывает свою повестку миру, однако всё это уже давно приелось на Западе.

"Опросы в тех же Штатах показывают, что очень многие американцы даже не знают, где находится Украина — просто с точки зрения географии", — заметил Маркелов.