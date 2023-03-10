В США Зеленский стал посмешищем после отказа в выступлении на "Оскаре"

Читатели американского журнала о шоу-бизнесе Variety поддержали организаторов церемонии вручения кинопремии "Оскар", отказавших в выступлении украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По их мнению, данное мероприятие не место для очередного послания президента Незалежной.

"Очень хорошее решение! "Оскар" — это кино, а не политика", — напомнил andiuri.

"Зеленский хочет перейти в американскую актёрскую игру. Его не волнует военный конфликт. Он просто заботится о том, чтобы получить деньги и признание за свою игру", — считает Mely.

Другие также заметили, что украинский президент получил уже достаточно денег и внимания от американцев и других стран, поэтому выступление на кинопремии было бы совсем некстати. Также многие заявили, что отказались бы смотреть церемонию, если бы Зеленскому дали слово на ней.

"Какое он имеет отношение к кино или искусству вообще? Академия должна меньше сосредотачиваться на политике и придерживаться кинопроизводства", — написал CorbinKingery.