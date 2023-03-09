Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" отказались дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому слово на мероприятии, поскольку не хотят раздражать зрителей. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Государственной думы Сергей Колунов.

Парламентарий отметил, что поддержка Киева интересна исключительно западным политикам, а вот обычных граждан прежде всего волнует собственное благополучие, а не "милитаризация маленького государства". Из-за помощи украинцам расходы рядовых европейцев и американцев в последнее время существенно выросли, что, конечно же, не устраивает людей, поэтому вид Зеленского, который только и занят поиском известности и выпрашиванием у Запада денег, попросту будет раздражать их.

"Всё просто: организаторы не хотят раздражать своего зрителя. Как минимум это скажется на рекламных бюджетах, приведёт к их снижению. Ведь в тот момент, когда на трибуну выйдет президент Украины, люди точно переключат свои телевизоры на другие программы", — резюмировал Колунов.