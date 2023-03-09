Депутат объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на "Оскаре"
Депутат Колунов объяснил, почему Зеленскому отказали в выступлении на "Оскаре"
Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" отказались дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому слово на мероприятии, поскольку не хотят раздражать зрителей. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Государственной думы Сергей Колунов.
Парламентарий отметил, что поддержка Киева интересна исключительно западным политикам, а вот обычных граждан прежде всего волнует собственное благополучие, а не "милитаризация маленького государства". Из-за помощи украинцам расходы рядовых европейцев и американцев в последнее время существенно выросли, что, конечно же, не устраивает людей, поэтому вид Зеленского, который только и занят поиском известности и выпрашиванием у Запада денег, попросту будет раздражать их.
"Всё просто: организаторы не хотят раздражать своего зрителя. Как минимум это скажется на рекламных бюджетах, приведёт к их снижению. Ведь в тот момент, когда на трибуну выйдет президент Украины, люди точно переключат свои телевизоры на другие программы", — резюмировал Колунов.
Ранее американский журнал о шоу-бизнесе Variety сообщил, что организаторы премии "Оскар", которая пройдёт 12 марта, отказались показать обращение Зеленского. Как пишет издание, украинскому лидеру отказывают в выступлении на этом мероприятии уже второй год подряд.
Сайт президента Украины