В Киеве ответили на жёсткие слова Лукашенко о Зеленском

Спикер МИД Украины Олег Николенко отверг причастность Киева к атаке на российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии.

"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме Мачулищи. Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины", — написал Николенко в "Фейсбуке"*.

Он также добавил, что Лукашенко "позволил себе грубый личный выпад в адрес президента Украины", который Киев не "оставил без ответа".