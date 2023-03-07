В Киеве ответили на жёсткие слова Лукашенко о Зеленском
Спикер МИД Украины опроверг причастность Киева к атаке на российский самолёт в Белоруссии
Спикер МИД Украины Олег Николенко отверг причастность Киева к атаке на российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии.
"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме Мачулищи. Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины", — написал Николенко в "Фейсбуке"*.
Он также добавил, что Лукашенко "позволил себе грубый личный выпад в адрес президента Украины", который Киев не "оставил без ответа".
Напомним, сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии против российского самолёта на белорусском аэродроме. Всего по делу задержано ещё более 20 человек. Говоря о причастности Киева к атаке, президент Белоруссии назвал Владимира Зеленского гнидой.
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ТАСС / POOL / Владимир Астапкович, © Getty Images / SOPA Images / James McGill