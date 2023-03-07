В Госдуме поддержали Лукашенко, назвавшего президента Украины гнидой
Депутат Толмачёв поддержал Лукашенко, назвавшего Зеленского гнидой
Обложка © ТАСС / POOL / Владимир Астапкович, © Getty Images / Presidency of Ukraine
В русском и белорусском языках для характеристики поведения президента Украины Владимира Зеленского есть много слов. И лидер республики Александр Лукашенко точно выразился, назвав главу государства гнидой. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.
"Зеленский и сам себе провокации позволяет, и "хозяева" ему разрешают. А в русском и белорусском языках для характеристики его поведения и личных качеств есть много точных слов. Согласен с президентом Белоруссии — пожалуй, вернее, чем он выразился, и не скажешь", — отметил он.
Толмачёв добавил, что для "боссов" Зеленского не осталось ничего запретного. При этом сам лидер Незалежной, по его мнению, "провалился" не только как человек, но и как политик.
"Место [Зеленского] сейчас — максимально глубоко в яме бесчеловечности, которую начали копать ещë на первом Майдане в начале нулевых. Вот куда приводит сотрудничество с Западом", — заключил Толмачёв.
Как писал Лайф, Лукашенко назвал Зеленского гнидой из-за диверсии на белорусском аэродроме. Лидер республики также напомнил, что президент Украины сам предлагал Минску заключить "пакт о ненападении".