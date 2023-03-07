В русском и белорусском языках для характеристики поведения президента Украины Владимира Зеленского есть много слов. И лидер республики Александр Лукашенко точно выразился, назвав главу государства гнидой. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

"Зеленский и сам себе провокации позволяет, и "хозяева" ему разрешают. А в русском и белорусском языках для характеристики его поведения и личных качеств есть много точных слов. Согласен с президентом Белоруссии — пожалуй, вернее, чем он выразился, и не скажешь", — отметил он.

Толмачёв добавил, что для "боссов" Зеленского не осталось ничего запретного. При этом сам лидер Незалежной, по его мнению, "провалился" не только как человек, но и как политик.

"Место [Зеленского] сейчас — максимально глубоко в яме бесчеловечности, которую начали копать ещë на первом Майдане в начале нулевых. Вот куда приводит сотрудничество с Западом", — заключил Толмачёв.