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Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 18:03
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В Госдуме поддержали Лукашенко, назвавшего президента Украины гнидой

Депутат Толмачёв поддержал Лукашенко, назвавшего Зеленского гнидой

Обложка © ТАСС / POOL / Владимир Астапкович, © Getty Images / Presidency of Ukraine

Обложка © ТАСС / POOL / Владимир Астапкович, © Getty Images / Presidency of Ukraine

В русском и белорусском языках для характеристики поведения президента Украины Владимира Зеленского есть много слов. И лидер республики Александр Лукашенко точно выразился, назвав главу государства гнидой. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

"Зеленский и сам себе провокации позволяет, и "хозяева" ему разрешают. А в русском и белорусском языках для характеристики его поведения и личных качеств есть много точных слов. Согласен с президентом Белоруссии — пожалуй, вернее, чем он выразился, и не скажешь", — отметил он.

Толмачёв добавил, что для "боссов" Зеленского не осталось ничего запретного. При этом сам лидер Незалежной, по его мнению, "провалился" не только как человек, но и как политик.

"Место [Зеленского] сейчас — максимально глубоко в яме бесчеловечности, которую начали копать ещë на первом Майдане в начале нулевых. Вот куда приводит сотрудничество с Западом", — заключил Толмачёв.

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Как писал Лайф, Лукашенко назвал Зеленского гнидой из-за диверсии на белорусском аэродроме. Лидер республики также напомнил, что президент Украины сам предлагал Минску заключить "пакт о ненападении".

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Ольга Годуненко
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