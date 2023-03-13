Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил "Оскар"
"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Оскар" как лучший анимационный фильм
Кадр из мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо". Обложка © "Кинопоиск"
Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено на проходящей в Лос-Анджелесе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Конкуренцию в борьбе за "Оскар" ему составляли мульфильмы "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах – 2: Последнее желание", "Я краснею", а также "Морской монстр".
В мультфильме по мотивам сказки "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди рассказывается о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика. Режиссёром ленты выступил сам Гильермо дель Торо. Ранее мультфильм также стал обладателем престижной премии "Золотой глобус".
Кстати, на церемонии "Оскар" впервые отказались от красной дорожки, чтобы не пугать никого "цветом крови". Ковровая дорожка в этом году была цвета шампанского.