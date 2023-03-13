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13 марта, 01:04

Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил "Оскар"

"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Оскар" как лучший анимационный фильм

<p>Кадр из мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо". Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3911476/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо". Обложка © "Кинопоиск"

Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено на проходящей в Лос-Анджелесе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Конкуренцию в борьбе за "Оскар" ему составляли мульфильмы "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах – 2: Последнее желание", "Я краснею", а также "Морской монстр".

В мультфильме по мотивам сказки "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди рассказывается о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика. Режиссёром ленты выступил сам Гильермо дель Торо. Ранее мультфильм также стал обладателем престижной премии "Золотой глобус".

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Кстати, на церемонии "Оскар" впервые отказались от красной дорожки, чтобы не пугать никого "цветом крови". Ковровая дорожка в этом году была цвета шампанского.

Иван Косицын
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