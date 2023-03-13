Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил "Оскар"

Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Об этом объявлено на проходящей в Лос-Анджелесе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Конкуренцию в борьбе за "Оскар" ему составляли мульфильмы "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах – 2: Последнее желание", "Я краснею", а также "Морской монстр".

В мультфильме по мотивам сказки "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди рассказывается о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика. Режиссёром ленты выступил сам Гильермо дель Торо. Ранее мультфильм также стал обладателем престижной премии "Золотой глобус".