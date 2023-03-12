"Мелковатые номинанты и камбэк десятилетия": Кинокритик оценил предстоящую церемонию "Оскар"

Церемония вручения премии "Оскар" в 2023 году является не самым интересным событием в мире кино. Такое мнение высказал радиоведущий и кинокритик Роман Григорьев в беседе с телеканалом "360".

"Это локальная Американская киноакадемия. Мне кажется, премия "Оскар" уже сама по себе не настолько интересна, как те же Канны или Венеция, где бывают какие-то кинопрорывы, фильмы-откровения", — считает эксперт.

При этом кинокритик отметил удачное перевоплощение актёра Брендана Фрейзера в фильме "Кит". По словам Григорьева, артист сделал смелый поступок, показав своё тело не в лучшей форме. Его роль можно назвать хорошим камбэком, который даже можно считать камбэком десятилетия.

А вот среди номинанток на лучшую женскую роль кинокритик не выделил достойных. Кроме того, он считает "мелковатыми" фильмы, выдвинутые на главную награду премии.

"Здесь бы я отметил только "Банши Инишерина" за то, что он обращается в большей степени к зрителю думающему и чувствующему, чем к жрущему попкорн и пьющему колу перед экраном. Одно дело "Аватар: Путь воды" — это как бы жвачка такая, где Джеймс Кэмерон ничего нового не сказал. Ну, вернулся к популярному фильму своему же, но нового в этот раз ничего не сделал", — заметил Григорьев.