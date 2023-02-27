Зендее будут платить $1 млн за каждую серию "Эйфории"
СМИ: Зендея будет получать по миллиону долларов за съёмки в одном эпизоде "Эйфории"
Зендея. Фото © ТАСС / AP / Vianney Le Caer
Стало известно, сколько будет получать Зендея за съёмки в одном эпизоде нового сезона сериала "Эйфория". Как пишет Puck News, актриса подписала контракт со студией – производителем проекта HBO, став ещё и его продюсером.
Таким образом, она станет одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис с гонораром в один миллион долларов за каждую серию. Помимо этого, в её багаже уже есть две "Эмми" и "Золотой глобус" за участие в двух первых сезонах проекта.
А ранее режиссёр Стивен Спилберг анонсировал съёмки сериала о Наполеоне по сценарию невышедшего фильма Стэнли Кубрика. Проект появится на телеканале НВО и растянется на семь серий.