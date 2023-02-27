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27 февраля, 15:45

Зендее будут платить $1 млн за каждую серию "Эйфории"

СМИ: Зендея будет получать по миллиону долларов за съёмки в одном эпизоде "Эйфории"

<p>Зендея. Фото © ТАСС / AP / Vianney Le Caer</p>

Зендея. Фото © ТАСС / AP / Vianney Le Caer

Стало известно, сколько будет получать Зендея за съёмки в одном эпизоде нового сезона сериала "Эйфория". Как пишет Puck News, актриса подписала контракт со студией – производителем проекта HBO, став ещё и его продюсером.

Таким образом, она станет одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис с гонораром в один миллион долларов за каждую серию. Помимо этого, в её багаже уже есть две "Эмми" и "Золотой глобус" за участие в двух первых сезонах проекта.

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А ранее режиссёр Стивен Спилберг анонсировал съёмки сериала о Наполеоне по сценарию невышедшего фильма Стэнли Кубрика. Проект появится на телеканале НВО и растянется на семь серий.

Матвей Константинов
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