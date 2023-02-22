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22 февраля, 07:23

Спилберг анонсировал работу над сериалом о Наполеоне по сценарию Стэнли Кубрика

Американский режиссёр Стивен Спилберг приступил к созданию сериала о Наполеоне Бонапарте, который снимут по сценарию невышедшего фильма Стэнли Кубрика. Всего в ленту войдёт семь серий, премьера состоится на телеканале НВО.

"Мы находимся в процессе создания крупного производства сериала из семи серий для американской сети платного телевидения HBO по этому сценарию, написанному в 1961 году", пояснил Спилберг на Берлинском кинофестивале, который стартовал 16 февраля.

Режиссёр напомнил, что Кубрик хотел снять "Наполеона" после успеха "Космической одиссеи 2001 года" и даже успел досконально изучить жизнь французского императора. Но финансовые трудности поставили крест на будущей картине.

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ТАСС / АР / Joel C Ryan

Татьяна Миссуми
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