В Москве стартовал передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству"

В Музее Победы открылся первый Общероссийский передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству". До 25 февраля посетителям покажут 20 документальных фильмов о героях спецоперации и тех испытаниях, с которыми столкнулись жители Донбасса после 2014 года.

Открытие кинофестиваля "Кино на службе Отечеству" в Музее Победы. Видео © Предоставлено Лайфу

"Специальная военная операция в Донбассе, события последних девяти лет, безусловно, нуждаются в художественном и публицистическом осмыслении. И вот такие документальные фильмы, которые представлены на фестивале, должны стать своего рода исторической летописью донбасских событий", — отметил директор музея Александр Школьник.

Открыл кинофестиваль документальный фильм "Отважные" режиссёра Олеси Шигиной. Её 21-летний сын добровольно отправился защищать Родину, поэтому, по словам Шигиной, в эту работу она "вложила сердце, любовь, слёзы, надежды".

Как подчеркнул директор Музея Победы, это "фестиваль честного кино для честного зрителя". На выставке "Уголь земли русской" в рамках мероприятия представлены графические портреты героев "Отважных", написанные художником Сергеем Марченко.

Одна из работ выставки "Уголь земли русской". Скриншот © Предоставлено Лайфу

В рамках пятидневного кинофорума также состоятся встречи с представителями шоу-бизнеса, на которых в том числе можно будет пообщаться с актёром Иваном Охлобыстиным и телеведущей Юлией Барановской.