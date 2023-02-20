В Москве стартовал передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству"
Передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" проходит с 20 по 25 февраля в Музее Победы
В Музее Победы открылся первый Общероссийский передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству". До 25 февраля посетителям покажут 20 документальных фильмов о героях спецоперации и тех испытаниях, с которыми столкнулись жители Донбасса после 2014 года.
Открытие кинофестиваля "Кино на службе Отечеству" в Музее Победы. Видео © Предоставлено Лайфу
"Специальная военная операция в Донбассе, события последних девяти лет, безусловно, нуждаются в художественном и публицистическом осмыслении. И вот такие документальные фильмы, которые представлены на фестивале, должны стать своего рода исторической летописью донбасских событий", — отметил директор музея Александр Школьник.
Открыл кинофестиваль документальный фильм "Отважные" режиссёра Олеси Шигиной. Её 21-летний сын добровольно отправился защищать Родину, поэтому, по словам Шигиной, в эту работу она "вложила сердце, любовь, слёзы, надежды".
Как подчеркнул директор Музея Победы, это "фестиваль честного кино для честного зрителя". На выставке "Уголь земли русской" в рамках мероприятия представлены графические портреты героев "Отважных", написанные художником Сергеем Марченко.
Одна из работ выставки "Уголь земли русской". Скриншот © Предоставлено Лайфу
В рамках пятидневного кинофорума также состоятся встречи с представителями шоу-бизнеса, на которых в том числе можно будет пообщаться с актёром Иваном Охлобыстиным и телеведущей Юлией Барановской.
Ранее режиссёр "Нюрнберга" Николай Лебедев назвал главной идеей фильма объединение людей разных национальностей для борьбы с общим злом. Картина выйдет на экраны уже 2 марта.
Предоставлено Лайфу